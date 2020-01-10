影／坦言選總統有點對不起　李四川：韓國瑜要去總統府挖錢來高雄

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

2020總統大選進入最後關頭！國民黨總統候選人韓國瑜選前之夜造勢會，就選在兵家必爭之地的台糖物流園區，活動從晚間6點開始，「我也跟韓國瑜說也你有一點對不起高雄，但對不起沒關係，去總統府幫我們挖錢來高雄。高雄去年創造韓流改變高雄，提升能見度，明天也讓高雄產生總統。」



▲高雄韓國瑜選前之夜，高雄副市長李四川帶領國民黨籍議員及市政團隊助講。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣安全、人民有錢！」夢時代選前之夜，活動時間從晚間6點起到10點，現場擺出5萬張椅子，力拼50萬人到場響應支持，約6點謝龍介就先上台講話，緊接著主辦單位就出破10萬人。

▲韓國瑜高雄選前之夜。（圖／ETtoday攝影中心攝）



高雄市副市長李四川上台致詞提到「昨晚在凱道創造歷史，今天在高雄這一年跟高雄鄉親報告，這一年來在高雄，看了很多聽很多，跟主辦單位說這一年做很多事，高雄人幫我們作證，路平繼續做，前一段時間很多人說高雄人對不起台灣高雄人對不起台灣，有道理嗎？高雄人沒有對不起台灣、民進黨，路平燈亮水溝通都做不好，哪有對不起民進黨。

▲高雄副市長李四川帶領國民黨籍議員及市政團隊助講。（圖／記者林敬旻攝）

李四川說「我也跟韓國瑜說你去選總統，你有一點對不起高雄，但對不起沒關係，你一定要去總統府幫我們挖錢來高雄，只有去選總統才能解決高雄債務，高雄去年創造韓流改變高雄，提升能見度，明天也讓高雄產生總統。李四川說我不要掌聲只要憑心而論，一年來比他差投給蔡英文，如果比民進黨好就要投給蔡英文。」



「台灣安全、人民有錢！」夢時代選前之夜，活動時間從晚間6點起到10點，主持人邀請到謝龍介及許淑華，上台助講的部分依序由周錫瑋、高雄市副長葉匡時、李四川、前台中市長胡志強、前台東縣長黃健庭，活動裡頭還有3位「神秘嘉賓」，一位已經證實是台東愛心菜販除陳樹菊，韓國瑜將於晚間9點5分上台。