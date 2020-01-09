「我們受不了啦！」吳敦義凱道怒吼：人民四年貧窮痛苦又憤怒

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席吳敦義9日在「韓國瑜凱道勝利晚會」致詞表示，總統蔡英文執政這四年帶給人民貧窮、痛苦、憤怒，「我們已經受不了啦！這次投給韓國瑜好不好！」

吳敦義表示，現在台灣社會不安、經濟不振，台灣曾幾何時論落至此，這次大選攸關中華民國存亡的決定性選戰。這是關係台灣前途的決定性選戰，至關重要，要選擇兩岸和平還是對峙與僵持。

吳敦義表示，一年多前在安全無虞、人民同意之下，以765萬票通過以核養綠公投，而後卻被蔡英文沒收，繼續要人民用肺來發電；2019年，反滲透法則是定義不明的惡法，民進黨用立法院多數強行通過，讓蔡英文隨時可以藉故羅織入罪，國人陷入人人自危景況。

他抨擊，「這是惡政！」經歷三年半以上經濟不振、社會不安、兩岸不和諧、國際越孤立，台灣曾幾何時面臨如此嚴酷的考驗？

吳敦義喊話選民，如果真心愛護中華民國的生存與發展，總統票請投給二號；如果真心關注兩岸和平穩定，政黨票請投九號國民黨；如果真的擔心台灣未來和前途，票投所有國民黨提名的縣市區域立委。

他強調，唯有如此才能真正撥亂反正、重現藍天，也才能找回台灣的希望與光榮，真正翻轉中華民國！這是共同期待與目標，主席懇託全民同心努力，為這場中華民國最關鍵選舉寫下最輝煌的歷史篇章。

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者李毓康攝）