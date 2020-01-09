「宋楚瑜會當選嗎？」　趙少康向橘粉喊話：投宋楚瑜一票就是投蔡英文

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日在台北凱道舉行造勢大會。資深媒體人趙少康致詞時向親民黨支持者喊話，「宋楚瑜會當選嗎？」、「投宋楚瑜一票就是投蔡英文一票」。

趙少康表示，宋楚瑜會當選嗎？投親民黨總統候選人宋楚瑜一票，就是投總統蔡英文一票，他呼籲親民黨支持者「總統投韓國瑜，區域立委選國民黨，不分區隨便你啦！」

趙少康強調，最後兩天選票要集中，才能讓韓國瑜當選，不投韓國瑜就是投蔡英文一票，不去投票也是投蔡英文一票，不喜歡蔡英文就要投韓國瑜。

趙少康還說，各位好朋友，四年已經受夠了，不能再忍四年，關鍵時刻關鍵選擇，這選擇就是韓國瑜，要選擇戰爭還是和平？繁榮還是蕭條？要選擇鎖國還是開放？要選擇戰爭、蕭條、鎖國就選蔡英文，反之就選韓國瑜，大家要免於恐懼、被抹黑、被查水表的自由，那就是支持韓國瑜。

▲趙少康。（圖／記者李毓康攝）

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