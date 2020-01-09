陳唐山回台南力挺郭國文連任　蔡英文同步讚「聲」懇請支持

▲前台南縣長陳唐山回到台南，力挺民進黨立委候選郭國文。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰最後2天，郭國文競選總部持續安排車隊拜票衝刺，9日上午更邀請前台南縣長陳唐山回到台南，與陳秋宏議員、官田區後援會長、前區長菱角和陳成文一同在西庄惠安宮參拜後，車隊在官田區遊行拜票，而郭國文亦公布蔡英文推薦的錄音，同步在電台、宣傳車、網路平台上做最後的催票。

陳唐山到達惠安宮表示，很高興回到故鄉台南，而阿扁故鄉惠安宮也真的很久沒有來參拜，感謝郭國文的安排。而這次的選舉，大家都有共識，台灣一定要贏，不然過去的努力都會化為烏有，除了讓蔡英文總統連任外，國會一樣要讓民進黨過半，這樣總統才不會綁手綁腳。像這次反滲透法的通過，非常關鍵，所以一定要讓國會過半。

對於郭國文，陳唐山表示非常讚賞，之前也在選立委時，郭國文就有來幫忙，當時就覺得這個年輕人一定會有一番作為。去年補選也有來輔選，果然不負眾望當選，而就職後更是表現優異，大家都看得到。

郭國文除了感謝陳唐山再次來輔選外，對於同時間對手陣營所開的記者會也回應說，選舉造謠抹黑已成為相當不好的選舉文化。其選舉團隊都以服務、提出政績政見來爭取選民支持，鮮少指名道姓攻擊對手。而經查證，佳里區服務處執行長陳雅慧，在護國宮根本無指名道姓說誰買票賄選，反而是因先遭人先惡意說郭國文在買票，故極力反對其說法而已。

郭國文說，就因為這樣召開記者會，那先前其主委謝龍介在議會提到優待招募會員賄選案是跟郭國文有關係、總執行長周五六更說郭國文貪污水災的錢等等詆毀，是不是要先自我檢討？之前提告，就是希望能遏止這種抹黑歪風。所以希望對手應該要先自我要求。

參拜完後，郭國文競選團隊公布蔡英文總統為郭國文錄製的推薦錄音，在前縣長以及蔡總統的現身與獻聲相挺加持下，盼禮拜六大家踴躍出來投票，支持3314，讓英文國文連任、民進黨國會過半！