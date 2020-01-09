抓到了！　李武龍競總：將對涉嫌造謠李武龍賄選的陳姓女子提告

▲國民黨台南市立委候選人李武龍指查到有人涉嫌造謠李武龍賄選，將依法向台南地檢署提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數不到2天，台南市第二選區戰況呈現白熱化，9日李武龍競選團隊召開「抓到抹黑造謠鬼」記者會，李武龍競選團隊表示，對手的競選團隊惡意派人四處抹黑造謠李武龍賄選買票事宜，意圖影響選情，將提出違反選罷法告訴。

李武龍競總指出，在1月6日上午，有人在佳里代天護國宮廟前廣場，下車對在場民眾多人散布謠言稱：「2號李武龍買票」，經查明之後，該名陳姓女子係台南市第二選區郭姓立委候選人佳里執行長，竟意圖使同選區另一候選人李武龍不當選，李武龍競選團隊蒐集相關資料後，以選舉罷免法第104條：意圖使候選人不當選，向台南市地檢署提起告訴。

李武龍表示，對於對手派人抹黑造謠事宜感到相當遺憾，在選舉中李武龍多次邀請對手打一場乾乾淨淨的民主選戰，但最後仍然還是用這樣的奧步來影響選情。

李武龍競選團隊表示，對手一向以傳遞假消息，抹黑造謠來作為選舉手段，發布抓鬼動員令後，民眾們都積極的站出來，此次在選前這樣四處造謠，這樣的惡意的選舉，還能口口聲聲說守護台灣的民主嗎? 李武龍聲明，為了捍衛自身清譽，為了還給鄉親一個乾淨的選舉，絕對告到底，對於對手用這種無情栽贓的打壓手法，只凸顯對手選情危急，希望對手還是實實在在勤跑地方比較實在。

郭國文回應說，選舉造謠抹黑已成為相當不好的選舉文化，其選舉團隊都以服務、提出政績政見來爭取選民支持，鮮少指名道姓攻擊對手。而經查證，佳里區服務處執行長陳雅慧，在護國宮根本無指名道姓說誰買票賄選，反而是因先遭人先惡意說郭國文在買票，故極力反對其說法而已。

郭國文說，就因為這樣召開記者會，那先前其主委謝龍介在議會提到優待招募會員賄選案是跟郭國文有關係、總執行長周五六更說郭國文貪污水災的錢等等詆毀，是不是要先自我檢討？之前提告，就是希望能遏止這種抹黑歪風。所以希望對手應該要先自我要求。