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游錫堃陪同蔡適應掃街拜票　蔡適應：護國保台專業國防立委

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▲ 游錫堃陪同蔡適應掃街拜票 蔡適應：護國保台專業國防立委。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲ 游錫堃陪同蔡適應掃街拜票 蔡適應：護國保台專業國防立委。（圖／蔡適應競選辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選前最後兩天，前行政院長游錫堃再度來到基隆輔選民進黨立委候選人蔡適應，游錫堃表示，外交國防委員會一定要有愛國又專業的立委替人民顧國家，蔡適應曾經擔任職業軍人有國防專業背景，出身基層議員又懂地方建設，是立法院難得的人才，請基隆人一定要支持他，讓他連任。

游錫堃9日陪同蔡適應在市區車隊掃街，沿徒受到市民熱烈歡迎，游錫堃表示，民進黨在基隆栽培兩個優秀的人才，一個是市長林右昌、另一個就是立委蔡適應，也感謝基隆市民的支持，讓他們兩位都有機會為市民服務，他們很認真也很努力，攜手合作為基隆帶來許多中央的支持，包括軍港西遷、基隆輕軌、城際轉運站等重大建設。

▲ 游錫堃陪同蔡適應掃街拜票 蔡適應：護國保台專業國防立委。（圖／蔡適應競選辦公室提供）

▲ 游錫堃9日陪同蔡適應在市區車隊掃街，沿徒受到市民熱烈歡迎。

游錫堃說，能有一個與市長有充份默契、百分百合作、又懂行政程序的立委對基隆的發展非常重要，基隆建設不能停，立委就一定要支持蔡適應，林右昌加上蔡適應的組合是基隆成功方程式。

游錫堃特別提到，國防政策人才的養成相當不容易，蔡適應有職業軍人背景，與國軍同一個頻律，在專業溝通上沒有阻礙，在國機國造、國艦國造等重大國防建設進行的時候，國防委員會能有一位懂國軍、懂國防的專業立委蔡適應，是國家重要資產。

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