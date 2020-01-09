周佳琪王爺廟發誓絕不買票　周典論籲請支持者全力抓賄選

▲周佳琪在東港東宮發誓絕不買票，周典論籲請檢調人員及周佳琪支持者全力抓賄選，並以手機錄影、拍照蒐證 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

選舉進入最後階段，周佳琪競選總部近日接獲消息，有特定陣營會導演出一部故意買票及攻擊抹黑的大戲，意圖嫁禍周佳琪的戲碼，屏東縣議長周典論呼籲支持者一定要特別注意，提防對手的花招，更要加強協助查賄的工作，發現有人賄選，立即通報地檢署及競選總部，別讓選舉奧步得逞。

周典論表示，接獲情資，有候選人意圖用自己的幹部，演出「埋樁誣陷」的戲碼，在小區域行賄買票，再栽贓污陷周陣營全面買票，並散發耳語「沒有拿到周佳琪錢的人，別投周佳琪，請投某某人」，選舉奧步盡出，接著又向檢調施壓查辦，埋樁幹部再向檢調自白，受周陣營指使，自導自演所有的劇本，陷周佳琪入罪。

周典論說，接著是敗選後會提當選無效之訴，陰謀一整套，一齣一齣，等到真相大白，往往事後無法補救，因此所有的支持者一定要特別的注意，發現有賄選行為，立即向檢調檢舉或通報競選總部。

更有消息說，另一部「抹黑大戲」針對周佳琪個人進行大抺黑及栽贓，意圖在選前出奧步，讓周陣營沒有時間回應。

周典論強調，周佳琪已向東隆宮王爺發誓絕不買票，絕不賄選，他也代表所有競選團隊宣誓，絕對清白，如有不法願受法律最嚴厲制裁。他並呼籲，選前最後一夜，籲請所有民眾注意周圍，發現有人賄選，立即用手機錄下影像檢舉，不但能拿到巨額的檢舉獎金，也讓意圖不法的人受到法律的制裁。

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