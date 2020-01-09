神秘嘉賓！李四川現身讚韓國瑜：我沒看過一個市長會幫同仁收飲料杯

記者羅婉庭／台北報導

高雄市副市長李四川9日在韓國瑜萬人凱道造勢上表示，高雄人現在常說三句話路平、燈亮、水溝通！他強調，高雄市政府在民生問題上盡心盡力，並稱韓國瑜身段柔軟、沒長官架子的市長稱「我沒看過一個市長會幫同仁收飲料杯」。

李四川出席造勢晚會致詞表示，高市議員說市府人員稱高雄路平、燈亮、水溝通是「睜眼說瞎話」，現在所有站在台上的團隊，包括高雄市議員們，都睜眼不說瞎話，他們努力把路鋪平、打燈點亮、把水溝清通了，但後來民進黨議員又說預算是他們編的，是他們編的預算的沒錯，但我們做得品質不一樣，因為我們有一個不一樣的領導人！

李四川說，這四年民進黨做不好，也要換領導人，「我沒有看過一個市長，大家喝飲料的時候，他會幫我們收杯子」；每次站到台上時，有媒體的時候，韓國瑜就會轉頭看看幕僚，讓所有人一起分享這份榮耀。

他說，去年的11月24日，韓國瑜一個人戰民進黨，今年整個民進黨戰他一個人，讓韓國瑜整個團隊都黑黑的，做什麼都錯，更讓所有支持他的人都不敢站出來，「今天！我們就站出來了！」



李四川也向喊話選民，不支持韓國瑜就是支持蔡英文，總統、立委、政黨票三票都投下去！

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者李毓康攝）

▲李四川。（圖／記者李毓康攝）

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

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