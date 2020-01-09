給溪北一個新希望　蔡育輝呼籲北漂、中漂、南漂鄉親助一「票」之力

▲立委候選人蔡育輝表呼籲所有北漂、中漂、南漂的溪北人，都能回家投票，懇請鄉親助他一「票」之力。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

距離2020大選投票不到48小時，近月來彌漫煙硝味的台南市第一選區立委選舉也即將到塵埃落定的時刻，立委候選人蔡育輝表示，從台南縣市合併以來，溪北人口少了3萬多人，邊緣化的情形相信鄉親都很有感，呼籲所有北漂、中漂、南漂的溪北人都能回家投票，懇請鄉親助他一「票」之力。

長期以來民進黨在台南完全執政，現任民進黨副秘書長林飛帆曾說在台南「某黨推出西瓜都能當選」，蔡育輝表示，即使他的專業問政及為民服務工作做得有口皆碑，5屆「議會模範生」之名深受許多選民的認同，不過參選立委的道路仍走得極為辛苦，很多選民都說他很不錯，很有希望，但是挑戰艱困選區少一票都很危險。

蔡育輝競選總部的牆面上有一面第一選區11個行政區的大地圖，上面列舉著11區需要的建設項目，蔡育輝指出，溪北人口一天比一天減少，很多小店家難以生存，「售、租」店面到處可見，他經常在想小時候這塊熱鬧繁榮的地方為什麼變成這麼沒落的模樣？為什麼許多年輕人都必須往外地去發展？他呼籲「給溪北一個新希望」，請所有北漂、中漂、南漂的溪北人都能回家投票，為了自己家鄉的未來，助蔡育輝一「票」之力。

蔡育輝表示，他和總統候選人韓國瑜一樣，這場選舉充滿荊棘波折，網路上流傳多支抹紅、抹黑他的影片，那些都是斷章取義剪輯他在議會質詢的片段，目的是想讓選民對他產生負面印象。網路時代很多資訊真真假假，請選民理性思考判斷，深入了解地方的需求，選出一個能為地方發展有真正助益的人來為地方服務。