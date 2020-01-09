快訊／遭爆涉入王立強共諜案　邱義仁聲明：無稽之談！保留法律追訴權





▲邱義仁聲明稿。（圖／民進黨轉發提供）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元遭爆與自稱是大陸間諜的王立強合作，蔡正元9日否認此事，並稱聽說前民進黨秘書長邱義仁給王立強一筆錢要他誣陷中國創新投資公司總裁向心。對此，邱義仁稍早發出聲明，強調自己生平從未入境澳洲，保留法律追訴權。

邱義仁聲明指出，「對於國民黨近期不分青紅皂白的臆測造謠、不實指控，本人必須指出，生平從未入境澳洲，其他無稽之談更是子虛烏有。特此澄清，並保留法律追訴權，期盼藉此杜絕外界之誤解，勿讓台灣民主因此蒙上陰影。」