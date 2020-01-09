王立強間諜案　北檢已密訊向心夫妻的豪宅房客…不排除傳喚蔡正元

▲蔡正元9日開記者會澄清沒有威脅王立強變更間諜案說法，已引起檢調單位密切注意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦中國創新投資公司向心、龔清夫妻被指為間諜案，除已將向心夫妻限制出境外，去年底也已秘密約談向心在台豪宅的「房客」蘇姓男子，訊後同樣對蘇祭出限制出境處分，針對自稱間諜的王立強在澳洲受訪，聲稱遭國民黨副秘書長蔡正元要求翻供，檢調不排除在必要時傳喚蔡正元說明與王立強聯繫過程。

▲疑涉間諜案的向心夫妻現在仍被檢察官限制出境，他們的陸籍蘇姓房客也已接受檢調秘密訊問。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

自稱間諜的王立強在2019年11月間接受澳洲媒體採訪，自爆受向心夫妻吸收，曾從事影響台灣選舉的相關間諜活動，希望澳洲政府提供政治闢戶，法務部調查局立即展開清查，發現向心夫妻正持香港護照在台灣觀光，並在11月24日前往機場，將準備離境的向心夫妻帶回。

檢調一連訊問了向心夫妻至少2次，向心否認從事間諜活動，供稱因為喜歡台灣的環境，所以多次入境，希望能在台投資，且證實已在台置產，檢調追查，向心名下位於台北市信義區的豪宅，出租給網路行銷公司，實際上由該公司的大陸籍蘇姓男子獨自使用，隨即也密訊蘇男，並祭出限制出境處分。

▲蔡正元公布自己和王立強視訊對話內容。（圖／記者屠惠剛攝）

由於目前全案關鍵在於查證王立強的指控真實性，北檢已循司法互助管道，請求澳洲提供相關協助，但目前尚未取得相關資料，對於澳媒再爆王立強聲稱遭威脅翻供，蔡正元隨即拿出與王的視訊對話否認，北檢對案情發展儘表示，偵查不公開，不便評論，不過據了解，辦案人員正密切注意，不排除在必要時候，約談蔡正元說明所知案情以及與王立強聯繫過程。

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