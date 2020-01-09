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王立強案　法務部證實：澳警曾向我方查證蔡正元身分

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▲法務部剛證實，澳洲警方日前曾透過司法管道，向我方詢問有關蔡正元的背景。

圖文／鏡週刊

澳洲媒體揭露王立強間諜案又有新進展，這回咬出國民黨副祕書長蔡正元曾試圖以威脅及利誘方式，要求王立強錄製影片反控是民進黨拿錢「賄賂」他、要他說謊是共諜等假消息。不過，蔡正元今（9日）早開記者會反控王立強是受前國安會祕書長邱義仁派人收買，才會誣陷香港中國創新投資公司負責人向心。

對此，法務部剛證實，澳洲警方日前曾透過司法管道，向我方詢問有關蔡正元的背景。據了解，澳洲警方是直接聯繫調查局派駐在澳洲的法務祕書，希望我方提供蔡正元究竟是何許人也，至於案情細節，澳洲警方並未向我方詳細說明。

除了澳洲警方透過司法管道向我方尋求協助，台北地檢署也早已針對王立強案所衍生出的香港商人向心夫婦是否為共諜案展開調查，檢方透過司法互助管道尋求澳洲官方協助，希望澳洲政府的律政司能提供相關資訊給我方。

根據澳洲警方向媒體的說法，當局知道自稱共諜的中國男子王立強受到威脅，並已展開調查。究竟蔡正元與中國孫姓商人是否有對王立強威脅或利誘，仍需澳洲警方進一步了解。


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