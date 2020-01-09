駁斥脅迫王立強翻供！　蔡正元公開音檔「像大哥哥一樣對他勸說」

▲蔡正元召開記者會否認威脅王立強。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

先前沸沸揚揚的「王立強共諜案」事件，澳洲媒體《雪梨先驅晨報》8日踢爆，自稱是中國大陸間諜的王立強，遭到國民黨副秘書長蔡正元聯合一名大陸商人孫天群提供捏造民進黨收買他的「劇本」，甚至死亡恐嚇，要求王立強撤回其說法。

對此，國民黨9日召開記者會說明，蔡正元表示自身與該案當事人們先前並不認識，僅受孫天群委託協助救援向心。並公布與王立強的通話視訊，強調對話過程平和沒有任何脅迫。另外，蔡正元也公開孫天群與澳媒對話錄音，內容提及前民進黨秘書長邱義仁承諾給王立強一筆錢。

根據國民黨8日公布孫天群與澳洲記者的對話錄音檔指出，孫天群否認受到國民黨的委託，而他一開始並不認識蔡正元，是一個姓王的朋友介紹認識的，接著就介紹王立強給蔡正元認識，但當時只有請王立強把事情講清楚，把指稱向心是共諜的事情說清楚，「本來就不是間諜憑什麼害人？」

根據錄音檔內容，孫天群表示，他告訴王立強不要害向心，希望王出來把向心的事情講清楚，但王希望孫先給他一筆錢，兩人因此起爭執。蔡正元表示，因孫天群與王立強意見不合，因此才去說服孫天群，接著就收到孫天群丟給他的與記者的對話。

根據孫天群提出的錄音檔中，王立強自稱民進黨的邱義仁派人跟他談，「民進黨答應給他一筆錢」，孫天群不斷強調，若王把事情說清楚，願意協助把債務還掉，不可能去威脅王立強，是做為朋友去和王溝通這件事，如果這件事不涉及向心，這件事就跟他無關。

蔡正元也播出他與王立強對話的影片，對於王力強堅稱，民進黨邱義仁派人跟他談，所以才去誣陷向心，他不是故意的，不得不找向心當墊背，但蔡正元表示，他並沒有聽說到有這段，「我覺得王立強講的不一定可靠」，孫天群則堅持是王立強親口跟他說的，「但這不是重點，重點跟向心無關」、「人家拜託我只是要幫向心解除限制出境，讓他回香港公司正常營運。」

蔡正元也公開自己與王立強的對話內容，他說，王立強是因為邱義仁跟他談，才會去汙衊向心，自己會跟王立強、孫天群聯絡，是因為他們兩人在前述事件上談不和，所以他才要打電話說服孫天群，而孫天群則拜託他協助向心解除出境。他強調，跟王立強第一次聯絡就是聖誕夜，至於「威脅恐嚇」的說法是澳媒自己說的，「我跟他（王立強）講話這麼和善、這麼客氣，話家常，有脅迫的樣子嗎？就像大哥哥對弟弟勸說一樣，有過則改嘛！」並指澳媒跟台灣某些媒體很像，報導偏頗，只採取它要的內容。

出席記者會的邱毅強調，錄音與錄像已完整呈現事實，一、王立強是詐騙犯，不是間諜。二、王立強基本上應該是兩方要價，進行詐騙慣犯行為。他認為邱義仁與民進黨要說清楚講明白，有沒有到澳洲與王立強見面？有沒有給王立強一大筆錢？有沒有準備好中央廚房劇本？這件事情影響台灣安全，甚至後續反滲透法、查水表與該案都有關，他認為蔡正元願意在裡面找到證據，非常難能可貴可敬。三、蔡英文宣稱要國安單位徹查，他則悲觀指出，「一個大詐騙犯，如何查小詐騙犯?都是一些詐騙共犯，如何還這些事情水落石出？」

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