管碧玲質疑蔡正元裝傻：不敢否認澳媒公布的截圖內容

記者張乃文／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元等人上午召開記者會公布「澳洲共諜案」相關錄音檔，民進黨隨後也立即召開記者會回應。立委管碧玲認為，蔡正元對於澳洲媒體公開的截圖不敢否認、也未對澳媒報導痛加撻伐；在錄音檔的部分，中國大陸商人孫天群則是很有計劃地把所有相關接觸都做完整錄音，記者與他通話卻從第一個字就被錄音。管碧玲表示，孫天群是有詐騙紀錄的，孫和向心共涉的有一案，他自己的則有兩起。

國民黨9日召開記者會，由被指稱介入王立強案的副秘書長蔡正元公布中國商人孫天群與澳媒The age記者的對話錄音檔，點名前民進黨秘書長邱義仁操作王立強案。民進黨隨後立即召開記者會回應蔡正元的記者會內容。

管碧玲表示，澳洲媒體與蔡正元在記者會上所說的，完全是兩個世界、搭不起來。管碧玲指出，澳媒有很重要的事實證據，就是「截圖」，而這份截圖內容，蔡正元不敢否認，在蔡正元的故事裡，也完全插不進去，但反而是可以高度證實澳洲媒體所說的。

管碧玲提到，截圖內容裡顯示，蔡正元在訊息裡告訴孫天群如何轉達王立強，請王錄一段影片，然後要說什麼、還有給什麼條件，而且是有國民黨承諾要給的條件。

她也提到孫天群是「很不簡單的人」，因為孫天群很有計畫的把所有相關接觸 都做完整錄音，記者打給他時，第一個字就被錄音。她再舉例，蔡正元公布的第2個錄音檔也同樣全程錄音，孫天群非常冷靜的在所有錄音裡，強力主導他所有想要丟出的訊息，例如：向心不是間諜、你們是好友為什麼要陷害他。管碧玲直言，「向心非間諜」是孫天群很重要的任務。

管碧玲也直指，孫天群詐騙記錄很豐富，孫跟向心共同涉嫌的詐諞事件有一起、而他自己個人則涉及兩起。管碧玲說，他們說王立強是詐騙犯，但孫天群跟向心也曾涉入詐騙案。

民進黨也說明，新聞出來後已詢問過前民進黨秘書長邱義仁，邱說他這輩子沒有去過澳洲；而蔡正元所公布的影片內容中，除了蔡正元跟孫天群有講過「邱義仁」三個字，王立強本人沒有說過邱義仁，反而是在視訊裡，蔡正元一直誘導王立強講出他想像的人。

▲蔡正元、澳洲媒體公布對話內容。（圖／ETtoday攝影中心、翻攝雪梨先驅晨報）

▲民進黨召開「回應蔡正元介入共諜案記者會」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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