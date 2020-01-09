王立強疑被脅迫「翻供」　陸委會：台灣人不接受不當介入選舉

▲蔡正元與王立強視訊的畫面。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

澳洲媒體8日報導，自稱大陸間諜的王立強被國民黨副秘書長蔡正元脅迫，要求他錄製影片「翻供」，稱先前的爆料是受民進黨前秘書長邱義仁收買。陸委會發言人邱垂正9日表示，民主法治是台灣社會真摯的核心價值，各界應該尊重公正的選舉機制，「任何人企圖以不當方式介入影響選舉，都不會被台灣人民所接受。」

邱垂正在例行記者會上指出，去年十一月發生的王立強案件，據陸委會了解，澳洲政府已經展開調查，台灣的司法檢調機關也就本案進行了解，並詢問相關人員，同時透過台澳雙方的司法互助合作，積極偵辦中。

▼蔡正元指控王立強被民進黨收買。（圖／記者屠惠剛攝）



媒體也詢問蔡正元與王立強聯繫的行為是否違反《兩岸人民關係條例》，邱垂回應，法務部已對外說明，陸委會尊重司法檢調機關後續偵辦作為，「民主法治是台灣社會真摯的核心價值，各界應該尊重公正的選舉機制，任何人企圖以不當方式介入影響選舉，都不會被台灣人民所接受。」

另外，對於蔡正元的指控，邱義仁下午發聲明表示，「對於國民黨近期不分青紅皂白的臆測造謠、不實指控，本人必須指出，生平從未入境澳洲，其他無稽之談更是子虛烏有。特此澄清，並保留法律追訴權，期盼藉此杜絕外界之誤解，勿讓台灣民主因此蒙上陰影。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

