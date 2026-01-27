哈佛教授預測：川普任內美中將簽第四公報

▲川普與習近平。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普計畫於4月訪問中國，外傳中國國家主席習近平也將於今年稍晚回訪美國。隨著川、習可能再度會面，雙方在台灣議題上的表態備受關注。美國知名國際關係學者艾利森（Graham Allison）預期，川普任內可能出現所謂的「中美第四公報」，而且他認為約束力會高於以往。

哈佛教授預測「美中高度糾纏」達到相互嚇阻

在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）期間，哈佛大學教授艾利森與中國社科院國家全球戰略智庫學者出席分組論壇，相關討論內容由中國媒體《觀察者網》整理並刊登於《Geopolitechs》電子報。

艾利森以「修昔底德陷阱」理論聞名，但他指出，當前美中關係已進入「相互嚇阻」狀態，雙方皆具備對彼此造成重大傷害的能力，而這種能力本身反而形成某種穩定效果。他以去年的美中關稅戰為例指出，美方曾以高達145％關稅施壓中國，但中方以稀土供應鏈反制，讓雙方更清楚意識到彼此高度糾纏，不得不尋求共處之道。

美中第四聯合公報

談及台灣議題，艾利森表示，美中雙方都明白台灣是潛在引爆點，一旦出事將對雙方造成重大衝擊。艾利森預期，美中可能出現「第四份聯合公報」，且約束力或超過既有三份公報，但具體內容仍有待外交層面進一步探索。

回顧歷史，美中於1972年簽署《上海公報》，1978年底發表《建交公報》，1982年再簽署《八一七公報》，合稱「中美三個聯合公報」。其中涉及台灣的表述長期存在模糊空間，例如《建交公報》英文版使用「acknowledges」，為美方保留解釋彈性。

《八一七公報》涉及美國對台軍售承諾，北京認為美方未落實減少軍售，美國則以《台灣關係法》與台海安全現實為由持續供售武器。

台灣議題勢必成為焦點

去年10月30日，川普與習近平在南韓釜山會晤，達成為期1年的貿易休戰協議，會後川普表示未談及台灣。不過11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，中日關係隨即緊張。

其後習近平於11月24日與川普通話，據新華社報導，習闡明中方在台灣問題上的原則立場；美方發布的摘要則未提及台灣。《華爾街日報》評論指出，釜山會談的沉默可能只是為4月重頭戲蓄勢，台灣議題屆時勢將成為焦點。