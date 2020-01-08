韓國瑜：美國注意力移往中東　大陸在亞洲影響力最大

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

伊朗為了報復遭美軍擊殺的高階將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），8日凌晨發射數枚飛彈攻擊駐伊拉克美軍基地。針對中東緊張局勢，國民黨總統候選人韓國瑜認為，美國關注力移往中東，在亞洲這邊的關注度減少，這時中國大陸在亞洲的影響力肯定最大。

韓國瑜在8日播出的《新聞深喉嚨》中表示，除非俄羅斯、中共也捲進去，才可能爆發第三次世界大戰，中東是火藥庫，牽涉到很多複雜的問題。

韓國瑜首先指出，宗教問題包括基督教、伊斯蘭教，伊斯蘭教的教派分為遜尼派跟什葉派，伊朗是什葉派老大，沙烏地阿拉伯是遜尼派老大，兩者間衝突非常厲害，但一旦面臨基督教與西方國家，有時又一致對外團結起來。

韓國瑜認為，美國與伊朗衝突一旦爆發，站在台灣立場，看似遙遠，卻逃不掉，首當其衝是石油價格，原油價格一旦高漲，台灣採購石油一部分是契約用油不會變動，但在期貨市場買，馬上會變動，油價上漲物價一定跟著上漲，不到1個月就要過年，大家要買年貨，政府應因應物價暴漲的問題。

接著，韓國瑜提到，美國的注意力開始移往中東，抽離東亞，亞洲均衡的狀態，會不會被破壞掉或者受到影響，海峽兩岸之間會不會有壓力跟衝突，這是國安部門與安全部門要立刻面對的問題。

韓國瑜還說，在此空檔時間，亞洲區域，中國大陸的影響力是最大的，包括軍事、經濟、政治、綜合國際性的影響，而對台灣而言，最重要的是和平，希望兩岸之間能和平交流。