社會 社會焦點 保障人權

剴剴案二審今宣判！　保母姊曾鞠躬喊「對不起」

記者黃翊婷／綜合報導

1歲男童剴剴遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死一案，一審劉彩萱被判處無期徒刑、劉若琳被判處有期徒刑18年，案件上訴至二審時，劉彩萱曾起身鞠躬道歉，表明會請律師與剴剴家屬談賠償。高等法院將在今日（27日）上午9點30分宣判結果。

▲▼涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

▲保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）涉聯手虐死1歲男童剴剴。（資料照／記者黃哲民攝）

剴剴遭虐牙斷4顆

回顧案件經過，剴剴在2023年9月1日交由兒福聯盟配合的保母劉彩萱照顧，同年12月24日凌晨卻因為失去呼吸心跳送醫急救，宣告不治。當時院方人員發現剴剴全身瘦弱、遍體鱗傷，牙齒斷了4顆，於是立即通報重大虐童事件。

起初劉彩萱謊稱剴剴是溢奶而死，但隨著檢警進一步調查，發現是劉彩萱與妹妹劉若琳聯手虐死剴剴。姊妹倆曾綑綁剴剴將身體對折，以布巾包覆全身似木乃伊，甚至塞到床櫃縫隙或水桶裡，命剴剴全天戴口罩或遮住雙眼，外加打腳底、掐耳朵，一天只能吃一餐等等。

二審判決今日公布

一審劉彩萱被判處無期徒刑、劉若琳被判處有期徒刑18年，案件上訴至二審，高等法院去年12月22日開庭審判，劉彩萱曾起身鞠躬道歉，「感謝大家、對不起」，並表明會請律師積極與剴剴家屬談賠償，全案言詞辯論終結。二審的審判結果，則將在今日（27日）上午9點30分宣判。

01/24 全台詐欺最新數據


404 2 2802 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

夫妻虐死3月嬰「爽泡溫泉」PO照　冷血爸重判11年

夫妻虐死3月嬰「爽泡溫泉」PO照　冷血爸重判11年

宜蘭市一名3個月大男嬰去年遭父母凌虐身亡，不料當男嬰重傷在醫院急救時，這對爸媽還跑去泡湯，在網路PO照曬恩愛。宜蘭地院國民法官審理後，痛斥夫妻倆手段殘忍、不人道，判處24歲吳男有期徒刑11年、34歲朱女3年4個月。全案仍可上訴。

剴剴案保母姊妹雙雙上訴　二審1／27宣判

剴剴案保母姊妹雙雙上訴　二審1／27宣判

私幼又傳虐童！2歲孩遭「毆打1小時」滿臉傷

私幼又傳虐童！2歲孩遭「毆打1小時」滿臉傷

剴剴一次斷3牙　女醫出庭：覺得被誤導

剴剴一次斷3牙　女醫出庭：覺得被誤導

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

