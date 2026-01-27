　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗近日受訪表示，假設台灣發生危機，在日美聯合行動撤離兩國公民過程中，美軍遭到攻擊，日本若選擇置身事外，將動搖日美之間至關重要的安全同盟關係。

若美軍遭受攻擊　日本無作為將危及兩國同盟

根據「Nikkei Asia」報導，高市日前在朝日電視台（TV Asahi）節目中，談及未來在緊急狀態下，日美可能展開聯合撤離在台公民的情境。她直言，若美軍在行動中遭受攻擊，日本卻「只顧自己逃走、什麼都不做」，日美同盟勢必因此瓦解。

高市指出，倘若出現緊急事態，日本有必要前往協助營救在台灣的日本與美國公民。她同時強調，政府將依據當地實際情勢進行綜合判斷，並在現行法律框架內採取適當因應措施。

高市「台灣有事論」引發中國反彈

高市去年11月7日在日本眾議院接受質詢時曾表示，若「台灣有事」且伴隨對方動用武力，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但是否適用，仍須視實際發生的具體情況而定。

相關言論隨即引發中國方面強烈反彈，並因高市在國會針對「台灣有事」的答詢內容，導致日中之間的外交爭議持續延燒。

面對外界質疑，高市去年12月再度重申，日本政府在此議題上的立場始終一致，並強調「何種情況構成存亡危機事態，必須依實際狀況，由政府綜合所有資訊後作出判斷」，否認政府立場有所改變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買不起台積電！黃珊珊喊台股買賣「千股改1股」　彭金隆鬆口了
死囚歐陽榕驚傳器官衰竭病逝　綁架女建商分屍10袋被判死刑
移民署爆弊案！自導自演「檢舉」詐領獎金　6人遭停職起訴
快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％
美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」
越晚越冷！　剩11℃時間曝
快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

哈佛教授預測：川普任內美中將簽第四公報

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

私人飛機墜毀緬因州7死1傷　美聯邦航空總署證實

黃仁勳出手！狂砸20億美元布局 　CoreWeave早盤股價大漲12%

美護理師遭移民官擊斃　被問「開槍是否恰當」川普拒回答

美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

新莊恐怖車禍！BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

哈佛教授預測：川普任內美中將簽第四公報

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

私人飛機墜毀緬因州7死1傷　美聯邦航空總署證實

黃仁勳出手！狂砸20億美元布局 　CoreWeave早盤股價大漲12%

美護理師遭移民官擊斃　被問「開槍是否恰當」川普拒回答

美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

巧遇最美孕婦！依依藏肚穿搭「四肢纖細」　納豆貼心守候

頂大替代役遭4車輾斃　司機丟包後愧疚報警仍來不及

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」！新娘崩潰討違約金 經紀人回應了

馬太鞍洪災19死洪災　鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚

光復鄉大馬村「SOP自救」全村0傷亡　鄉公所撤離造假成重災區

井端監督談大谷打序關鍵　揭私下對話：他要我別特別對待

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

移民署爆弊案！自導自演「檢舉」詐領獎金　6人遭停職起訴

奧圖維確定缺席WBC！太空人考量傷病風險謹慎喊卡

陳漢典要Lulu「空出一天」 撂英文：有空去結婚嗎XD

國際熱門新聞

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

南韓半導體進口破2.4兆超越原油

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

2025最常被盜密碼出爐！

護理師被殺　「開槍是否恰當」川普拒答

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

台男「柬國運毒」躲警自撞亡！車禍現場曝

日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

解放軍大清洗　台灣隱憂曝光

更多熱門

相關新聞

川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的回歸

川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的回歸

圍繞川普的公共討論，經常被簡化為政黨對立、選舉勝負，或是保守與自由價值的衝突。然而，若僅止於此，便低估了川普現象的真正危險性。川普所代表的，並非一組政策偏好，而是一套系統性的政治邏輯——一種結合民粹動員、個人權威與反制度思維的「川普主義」。它同時衝擊美國的民主體制、經濟治理方式，以及戰後國際秩序的根本假設。

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

開嗆川普！委國代理總統：受夠美國指令

開嗆川普！委國代理總統：受夠美國指令

關鍵字：

高市早苗日本美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

即／02:48屏東近海規模4.6地震　最大震度3級

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面