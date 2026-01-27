「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

日本首相高市早苗近日受訪表示，假設台灣發生危機，在日美聯合行動撤離兩國公民過程中，美軍遭到攻擊，日本若選擇置身事外，將動搖日美之間至關重要的安全同盟關係。

若美軍遭受攻擊 日本無作為將危及兩國同盟

根據「Nikkei Asia」報導，高市日前在朝日電視台（TV Asahi）節目中，談及未來在緊急狀態下，日美可能展開聯合撤離在台公民的情境。她直言，若美軍在行動中遭受攻擊，日本卻「只顧自己逃走、什麼都不做」，日美同盟勢必因此瓦解。

高市指出，倘若出現緊急事態，日本有必要前往協助營救在台灣的日本與美國公民。她同時強調，政府將依據當地實際情勢進行綜合判斷，並在現行法律框架內採取適當因應措施。

高市「台灣有事論」引發中國反彈

高市去年11月7日在日本眾議院接受質詢時曾表示，若「台灣有事」且伴隨對方動用武力，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但是否適用，仍須視實際發生的具體情況而定。

相關言論隨即引發中國方面強烈反彈，並因高市在國會針對「台灣有事」的答詢內容，導致日中之間的外交爭議持續延燒。

面對外界質疑，高市去年12月再度重申，日本政府在此議題上的立場始終一致，並強調「何種情況構成存亡危機事態，必須依實際狀況，由政府綜合所有資訊後作出判斷」，否認政府立場有所改變。