　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

私人飛機墜毀緬因州7死1傷　美聯邦航空總署證實

▲▼美國緬因州（Maine）班戈國際機場（Bangor International Airport）於當地時間25日晚間傳出飛機翻覆意外。（圖／翻攝自X）

▲緬因州班戈國際機場於當地時間25日晚間傳出飛機墜毀意外。（圖／翻攝自X）

文／中央社

美國聯邦航空總署今天表示，一架私人商務飛機昨晚在緬因州班戈國際機場起飛時墜毀，這起空難造成7人喪命，但有1名機組員受重傷倖存。

這架載有8人的龐巴迪挑戰者600型（Bombardier Challenger 600）飛機25日晚間7時45分左右起飛卻不幸墜毀，當時新英格蘭地區（New England）和美國大多數區域正遭受大規模冬季暴風雪侵襲。

美聯社報導，位於麻薩諸塞州大城波士頓東北方大約300多公里處的班戈國際機場（Bangor International Airport），在發生空難後就關閉。事發時，當地降下大雪。

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）與國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正在調查這起航空事故。

國家運輸安全委員會指出，初步資訊顯示，這架飛機於起飛時就墜毀，之後機體還起火燃燒。

國家運輸安全委員會提到，他們不負責發布罹難者的相關資訊，此類訊息是由地方當局處理。

班戈國際機場官員薩維德拉（Jose Saavedra）則拒絕置評，他於今天的記者會說道，自己「正等待聯邦合作夥伴的指導及支援」。

 

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看
網購族快看！「花474元」中百萬
中國示警：春節勿赴日本
馮提莫癌末「手術割脖保命」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

私人飛機墜毀緬因州7死1傷　美聯邦航空總署證實

黃仁勳出手！狂砸20億美元布局 　CoreWeave早盤股價大漲12%

美護理師遭移民官擊斃　被問「開槍是否恰當」川普拒回答

美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

2025最常被盜密碼出爐！「123456」強勢連莊

南韓半導體進口破2.4兆超越原油　台灣包下7千多億占總額3分之1

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

火箭彈直轟！菲市長防彈座車爆火光　警反擊爆槍戰擊斃3嫌

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

新莊恐怖車禍！BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

私人飛機墜毀緬因州7死1傷　美聯邦航空總署證實

黃仁勳出手！狂砸20億美元布局 　CoreWeave早盤股價大漲12%

美護理師遭移民官擊斃　被問「開槍是否恰當」川普拒回答

美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

2025最常被盜密碼出爐！「123456」強勢連莊

南韓半導體進口破2.4兆超越原油　台灣包下7千多億占總額3分之1

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

火箭彈直轟！菲市長防彈座車爆火光　警反擊爆槍戰擊斃3嫌

川普主義下的美國　民主倒退、經濟失序、與帝國政治的回歸

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

剴剴案二審今宣判！　保母姊曾鞠躬喊「對不起」

迎超級財報周！美股漲近400點　台積電ADR跌逾2美元

越晚越冷！　剩11℃時間曝

私人飛機墜毀緬因州7死1傷　美聯邦航空總署證實

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

因風暴紐約、巴爾的摩與休士頓周一關閉　周二估計恢復正常作業

招財貓發威！2000元刮刮樂刮出百萬 　花壇幸運男喜領「超級年終」

快訊／02:48屏東近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

國際熱門新聞

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

2025最常被盜密碼出爐！

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

南韓半導體進口破2.4兆超越原油

護理師被殺　「開槍是否恰當」川普拒答

台男「柬國運毒」躲警自撞亡！車禍現場曝

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

解放軍大清洗　台灣隱憂曝光

GG越大越好？　研究認證2大額外功能

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

身障男乞討「每日不到345元」　當局一查卻嚇歪

北海道大雪！機場7000人滯留　巴士JR全停駛

更多熱門

相關新聞

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

日本熊本縣阿蘇火山墜機事件震驚台日，一名女網友看新聞驚呼自己也曾搭乘過直升機，直言「真的是用命在賭！」影片中火山白煙翻湧、地形險峻，引來網友討論「後悔上次沒搭，之後也不一定去了」、「上個月剛坐，真的很美」。目前機上3名仍下落不明，專家分析火山區氣流極不穩定，輕型直升機風險極高。

日觀光局悄悄下架「空中賞火山」

日觀光局悄悄下架「空中賞火山」

熊本縣知事痛心「承諾全力搜救」

熊本縣知事痛心「承諾全力搜救」

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

關鍵字：

墜機

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

即／02:48屏東近海規模4.6地震　最大震度3級

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

壓力再大也硬撐！最愛逞強星座Top 3公開

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面