兩伊情勢緊張！菲、印發布旅遊警報籲僑胞撤離　多國航班繞過波斯灣

▲伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭美軍空襲身亡，美國與伊朗衝突一觸即發。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國與伊朗衝突加劇，中東情勢緊張，衝擊許多來自亞洲其他國家的移工與僑民。菲律賓、印度與巴基斯坦等國今（8）日呼籲身在伊拉克的公民盡速離開，發布旅遊警報。新加坡、阿拉伯聯合大公國等國要求航班繞過波斯灣地區，越南越南航空將重新安排從伊朗、伊拉克起飛的航班路線。南韓、日本也正密切關注局勢，對於可能發生的狀況做好萬全準備。

菲律賓外交部發言人梅內斯（Eduardo Menez）今日宣布，針對伊拉克發布第4級警戒，「我們要求僑胞強制撤離。」總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）6日曾表示，許多國民遠赴中東國家工作，可能需要展開大規模撤退，他如今下令軍方準備好戰機與船艦，隨時撤離大約7000名在伊朗、伊拉克工作的公民。

根據《路透社》，印度外交部今日也發布旅遊警報，警告公民在接到進一步通知以前，避免前往伊拉克進行「不必要的旅程」。政府也要求國內航班避免飛過伊朗、伊拉克與波斯灣上空，但當地大使館將照常服務營運。據了解，中東地區大約有700萬名印度僑胞，擔任工程師、老師、司機、建築工人與其他勞工。

▲伊朗於當地時間8日凌晨向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）



巴基斯坦外交部建議，公民必須「以最大程度的謹慎前往伊拉克」。發言人法魯基（Aisha Farooqui）提到，「已經身在伊拉克的人們，建議與巴基斯坦駐巴格達大使館保持密切聯繫。」

根據《衛星通訊社》，新加坡航空所有進出歐洲的航班都已改道，繞過伊朗。阿拉伯聯合大公國的杜拜航空取消前往巴格達的班機。《路透社》引述越南交通部聲明指出，越南航空8日起將重新安排從伊朗、伊拉克起飛的航班路線。

CNN報導，南韓有將近1900名公民身在伊朗與伊拉克，擔任建築工人、商人、學生或因婚姻遠赴中東。青瓦台發言人表示，政府正在檢視即時報告，密切關注伊朗情勢，「外交部正與當地官員密切合作，關注南韓公民的安全。」此外，位於伊拉克的企業、員工都在加強安全措施，檢視緊急逃生計畫。

日本首相安倍晉三原計畫訪問沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，如今也因伊朗空襲取消。根據《共同通訊社》，他表示，為了確保日本公民在中東地區的安全，東京必須對於任何情況最好萬全準備，正密切與其他國家合作，也召開國家安全會議，討論空襲事件。