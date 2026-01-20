丹麥增援部隊抵達格陵蘭！　北約力挺展現拒川普併吞決心

▲丹麥增援部隊分別搭乘2架軍機抵達格陵蘭。（圖／翻攝丹麥國防部）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普近日多次公開表達希望併吞格陵蘭，最新丹麥軍方照片顯示，丹麥增派的部隊已於19日晚間抵達格陵蘭，加強當地軍事部署。

丹麥增援部隊前進格陵蘭

丹麥國防司令部在社群平台X上發布三張照片，可見身穿綠色戰鬥服的丹麥士兵，從至少兩架飛機下機，顯示增援部隊已實際進駐這座北極島嶼。

丹麥軍方發言人稍早向CNN表示，丹麥在格陵蘭的駐軍人數將出現「大幅增加」，並證實相關部隊已於當天晚間部署到位。

北約持續與丹麥、格陵蘭合作

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）19日表示，北約將持續與丹麥及格陵蘭合作，處理北極地區的安全事務。他是在與丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）以及格陵蘭外交部長莫茨菲爾特（Vivian Motzfeldt）會面後，作出上述說法。

呂特在X平台發文指出，「我們討論了北極地區，包括格陵蘭，對集體安全的重要性，以及丹麥如何加大對關鍵軍事能力的投資。我們將作為盟友，繼續在這些重要議題上合作。」

路透社報導，波爾森在會中表示，他與莫茨菲爾特已向呂特提出，在格陵蘭及北極地區設立北約任務的可能性。他說，「我們已經提出這項構想，北約秘書長也注意到此事，我相信現在有機會建立一個可行的框架，來推動相關安排。」