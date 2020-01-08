美軍基地遭空襲！蓬佩奧下令：美外交官「勿與伊朗反對派會面」

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下令，美國外交官員勿與伊朗反對派組織接觸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗於當地時間8日凌晨1時30分（美東時間下午5時30分）空襲美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad airbase），一共發射13枚飛彈，目前仍未傳出傷亡。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下令，如果沒有經過特別批准，海外外交官員禁止與伊朗反對派組織會面，以免「適得其反」。

蓬佩奧本周稍早致信所有駐外大使團，要求外交官員們，除非經過特別批准，否則不要與伊朗反對派組織會面，以免加劇兩國緊張關係。他提到，美方試圖與伊朗達成全面協議，解決對方破壞區域穩定的行為，「美國政府與這些團體直接接觸，可能會對這項政策目標造成反效果。」

蓬佩奧指出，許多流亡的伊朗反對派團體想要「定期與美國官員接觸，獲取至少是表面上的支持默契，增加他們的知名度與影響力」，但其中一些組織「先前或目前正在使用暴力手段，支持他們的政治目的。」

據了解，蓬佩奧在信中列出6個伊朗反對派團體，包括「伊朗人民聖戰者組織」（MEK），這個組織曾被白宮前國安顧問波頓（John Bolton）形容，是目前對於伊朗政權而言「可行的反對派」。CNN指出，蓬佩奧的訊息顯示，川普政府想要避免被外界認為正與反對派團體合作，策畫推動伊朗的政權更迭。

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