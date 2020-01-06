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委內瑞拉2議員各自宣稱「當選議長」　瓜伊多控政府阻撓連任

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▲委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）要進入國會被警方阻擋。（圖／路透）

▲委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）試圖進入國會，被警方阻擋。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

委內瑞拉（Venezuela）國民議會5日投票選出新任議長，總統馬杜洛的盟友帕拉（Luis Parra）與反對派領袖、現任議長瓜伊多（Juan Guaidó）各自宣布當選。瓜伊多表示，進入國會前被路障、警方擋住，是政府刻意阻止他連任。馬杜洛說，瓜伊多是被「自己的反對派投票踢出國會」。

▲委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）要進入國會被警方阻擋。（圖／路透）

▲瓜伊多（Juan Guaidó）表示，只有親政府或者反對他的議員才能進入國會。（圖／路透）

委內瑞拉國民議會5日舉行議長選舉，帕拉宣布當選議長。瓜伊多被路障、警察阻擋在建築物外頭，試圖爬上鐵欄杆硬闖。他稍晚在反對派報紙《El國民隊》（El Nacional）的辦公室舉行臨時議會，在出席的167名議員中獲得100票，也當場宣示就職議長。

瓜伊多指控，只有親政府或者反對他的議員才能夠進入國會投票，其他人都被擋在外面，政府威嚇、賄賂議員，就是為了阻撓他連任。

▲委內瑞拉議員帕拉（Luis Parra）。（圖／路透）

▲委內瑞拉議員帕拉（Luis Parra）也宣布當選議長。（圖／路透）

馬杜洛（Nicolás Maduro）5日表示，瓜伊多被「自己的反對派投票踢出國會。」帕拉向國家廣播公司提到，瓜伊多沒有出席議會選舉。據了解，這次投票受到美國、歐盟與數個南美洲國家譴責。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）恭喜瓜伊多連任，「並譴責前馬杜洛政權試圖否定民選國會的意志。美國與其他57國將持續將他視為國民議會的合法領導人，因此也是委內瑞拉的合法臨時總統。」 BBC報導，瓜伊多是反對黨領袖，他身為國會議長的角色，是自稱國家元首的基礎。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛2018年連任引發質疑，飽受國內外壓力，但仍未下台。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，委內瑞拉2018年舉行總統大選，馬杜洛連任的結果引發質疑。瓜伊多2018年1月宣布成為代理總統，迅速獲得近60國承認，包括英國、美國，但仍無法把獲得軍方支持的馬杜洛趕下台，過去1年多以來一直在維持反對派的團結。

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