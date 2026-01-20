西班牙列車對撞增至40死　罹難人數恐再攀升

▲西班牙高速列車出軌對撞。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

西班牙南部18日發生嚴重鐵路事故，一列高速鐵路列車出軌後撞上迎面而來的另一列列車，安達魯西亞自治區（Andalusia）政府主席莫雷諾表示，這起事故的死亡人數已上修至40人，仍不排除進一步攀升的可能。

罹難人數增至40人



西班牙鐵路基礎設施管理公司（ADIF）先前說明，事故發生在科爾多瓦省阿達穆斯（Adamuz）附近，一列自馬拉加（Malaga）開往首都馬德里的高速列車脫軌後，衝入相鄰軌道，隨即與一列自馬德里前往維爾瓦（Huelva）的列車相撞，兩列列車均因此出軌。

未來2天內才能掌握最終死亡人數

法新社報導，莫雷諾（Juan Manuel Moreno）在記者會上指出，目前已確認40人罹難，但由於搜救與身分確認工作仍在進行，還需要24至48小時，才能掌握這起「可怕事故」的最終死亡人數。

莫雷諾同時表示，事故共造成超過120人受傷，其中41人目前仍在醫院接受治療，其餘傷者已陸續出院。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天前往事故現場視察時向媒體表示，政府將全力查明事故真相，「一旦確定這起悲劇的原因，我們會以絕對透明的方式對外公布調查結果」。