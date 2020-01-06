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伊拉克國會籲驅逐外國部隊　紐西蘭國防軍撤離軍事基地

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▲美國領導的國際反恐聯盟訓練伊拉克士兵，圖為紐、澳聯軍2019年4月17日與伊拉克士兵在塔吉營地（Taji Base）參加訓練任務。（圖／達志影像／美聯社）

▲來自紐西蘭、澳洲的反恐聯盟軍隊與伊拉克士兵在塔吉營地（Taji Base）參加訓練任務。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國3日空襲巴格達國際機場，擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），導致中東局勢緊張。伊拉克國會5日決議，呼籲政府驅逐境內外國部隊。駐紮伊拉克的紐西蘭國防軍將要搭乘C-130運輸機撤退，外交部長彼得斯（Winston Peters）表示，近日針對國際反恐聯盟基地與大使館的攻擊，已經對紐國的外交與軍事人員構成「無法接受的風險」。

▲美國領導的國際反恐聯盟訓練伊拉克士兵，圖為紐、澳聯軍2019年4月17日與伊拉克士兵在塔吉營地（Taji Base）參加訓練任務。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭國防軍將撤離伊拉克塔吉營地。（圖／達志影像／美聯社）

《紐西蘭先驅報》報導，國防部將派遣一架C-130運輸機，疏散伊拉克塔吉營地（Camp Taji）的45名士兵，當局也呼籲，另外15名身在伊拉克的公民盡速離開。據了解，紐西蘭國防軍自2015年起訓練伊拉克士兵，任務原訂2020年6月結束。

伊拉克國會5日決議，呼籲政府驅逐領土上的外國軍隊，總理馬哈迪（Adil Abdul Mahdi）形容，美國殺害蘇萊曼尼與其他8人的行為是一種「政治刺殺」。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此反駁，他說，相信伊拉克人民希望美軍留下來對抗恐怖主義團體。

▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）表示，嚴肅看待對於紐國人員的威脅。（圖／達志影像／美聯社）

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）表示，非常嚴肅看待任何對於國際反恐聯盟成員的威脅，「包括紐西蘭外交人員與軍事人員。但近日針對聯盟基地、大使館的攻擊，對於他們的安全構成了無法接受的風險。」

彼得斯表示，國際反恐聯盟「非常努力地達成對抗伊斯蘭國（IS）的成就，保護、鞏固，而非破壞這些成果是重要的」，政府正在密切關注、評估安全局勢。他也透露，事前沒有收到美國空襲的通知。

倡議團體「奧克蘭和平行動」（Auckland Peace Action）呼籲，紐西蘭應該提早、完全地撤出伊拉克，成員摩斯（Valerie Morse）說，「紐西蘭必須尊重（伊拉克國會）決議案，讓剩下的紐西蘭國防軍（NZDF）成員立刻離開。」
 

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