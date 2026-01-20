沒拿諾貝爾獎不搞和平了　川普再提格陵蘭：對美國有利且正確的事

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普對諾貝爾和平獎的執念仍未止息。美媒披露，他近日正式致函挪威政府，直言由於諾貝爾委員會決定不將和平獎授予他，自己「不再感到有義務」單純為和平而行動，相關言論引發外交圈關注。

川普自認為和平盡巨大努力 卻故意被和平獎忽略

《新聞週刊》（Newsweek）報導，川普在寫給挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）的一封措辭強硬信函中表示，他為推動加薩停火以及化解多起潛在衝突付出巨大努力，卻遭諾貝爾委員會「羞辱」。

自稱不再單純以「和平」為出發點 而是美國利益優先

信中寫道，「親愛的首相，考量到貴國決定不將諾貝爾和平獎授予我，儘管我已阻止8場以上的戰爭，我不再感到有義務純粹思考和平。雖然和平仍是我關注的重點，但我現在可以更自由地思考，什麼對美國才是有利且正確的事。」

這封信也與川普近期在格陵蘭主權議題上的強硬立場相互呼應。川普暗示，由於挪威與其他北歐國家在諾貝爾獎上的政治考量，他對維持該地區現狀的興趣已降低，甚至在信中寫道，「除非我們對格陵蘭擁有完全且徹底的控制權，否則世界將不安全。謝謝你！」

白宮通訊聯絡主任也重申此一立場，批評諾貝爾委員會「選擇政治而非和平」。他表示，川普「擁有人道主義者的心」，為促成和平協議投入大量政治資本，但諾獎委員會的決定顯示其對真正試圖終結戰爭者缺乏尊重。

諾貝爾委員會立場堅定

對此，挪威諾貝爾委員會主席弗里德尼斯（Jørgen Watne Frydnes）先前曾發聲明強調，委員會所有決定均依據諾貝爾（Alfred Nobel）的遺志，並非受到任何外部壓力或政治遊說影響。

川普再度對北約表達不滿

川普在信中也對北大西洋公約組織（NATO）表達不滿，宣稱自己為北約所做的貢獻「比任何人都多」，如今「北約應該為美國做點什麼了」。

截至目前，挪威政府尚未對這封極具爭議性的信函作出正式回應。不過，外交界已對美國未來外交政策走向感到憂心，認為華府可能進一步轉向更激進的「美國優先」擴張主義。

值得注意的是，格陵蘭為丹麥的自治領土，但川普卻將矛頭指向挪威，關鍵在於北海地區的整體性。挪威、丹麥與瑞典等北歐國家在外交與國防政策上高度協調，加上諾貝爾和平獎由挪威國會任命的委員會頒發，使川普認定未獲獎是挪威政府的政治打壓，進而以格陵蘭議題作為回應與施壓手段。