蘇巧慧「閃亮巧慧棒」粉絲瘋搶秒殺　黃志雄喊讓「中華民國再見藍天」

▲蘇巧慧與粉絲拿著募款小物「閃亮巧慧棒」合照。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）



記者吳美依／綜合報導

距離2020大選只剩下5天，新北第五選區的立委候選人都加緊腳步催票。民進黨籍立委蘇巧慧推出的募款小物「閃亮巧慧棒」被熱情粉絲搶購秒殺，開放限量加購。她於6日預告，除了昨（5）日新莊運動公園的造勢活動以外，接下來也將在鶯歌、樹林舉行選前之夜。國民黨籍候選人黃志雄5日分享先前造勢晚會的精華影片，他認為，「對中華民國的忠誠與熱愛，是我們身為人民的基本道德」，大家也才會建設國家，但這幾年經歷了「另一種國家低潮」，希望「撥開烏雲，讓中華民國再次看見藍天。」

限量 #閃亮巧慧棒，只在選前之夜！ 【秒殺！限量 #閃亮巧慧棒，只在選前之夜！】 小英總統也喜歡的超人氣小額募款巧小物 #閃亮巧慧棒，緊急加購，只剩最後數量！ 想獲得巧友專屬的加油小物，快來選前之夜，現場捐款200元即可獲得，把握最後機會，一起來挺巧慧留國會！ -- 鶯歌選前之夜晚會 時間｜1/8(三)18:30 地點｜正義新村籃球場(鶯歌區尖山埔路二段55號對面) 樹林選前之夜晚會 時間｜1/9(四)18:30 地點｜興仁花園夜市(樹林區保安街二段70號) 由蘇巧慧發佈於 2020年1月5日 星期日

蘇巧慧5日才來到新莊運動公園的陽光草坪，與總統蔡英文、副總統陳建仁、副總統候選人賴清德等人一起舉辦「勇敢自信，護台同行」的造勢晚會，今（6）日又預告，8日、9日分別要在鶯歌與樹林舉辦「選前之夜」，進行最後階段催票，「1314護台灣，一生一世，一起守護台灣！」

▲蘇巧慧競選團隊推出募款小物「閃亮巧慧棒」，享有高人氣。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）



蘇巧慧6日也提到，募款小物「閃亮巧慧棒」享有超高人氣，就連小英總統也喜歡，雖然之前被鄉親搶購、秒殺，但如今將在選前之夜開放限量加購，「把握最後機會，一起來挺巧慧留國會！」

#人民就是國家最大的力量 有國才有家。家與國，永遠是我們密不可分的整體。對中華民國的忠誠與熱愛，是我們身為人民的基本道德，我們大家熱愛國家，就是勇敢站出來。把地方的建設做好，傾聽人民的聲音，讓中華民國這隻雄鷹再次翱翔於國際，這就是國家該做的事情。當有了強而有力的中華民國，我們才會有富裕安康的家。 我們每個人，將近四年都像是經歷了另一種國家低潮!!經濟不做好，製造對立仇恨，這難道是我們要的嗎？？相信這四年大家都要學會怎樣對抗痛苦和絕望。也許現在很多人都認為，中華民國現在就像是被關在一個黑暗的小箱子裡，絲毫看不見一絲光亮!!正因為如此我們大家更要守護中華民國的 #民主與自由。 這一次大家把力量集合起來，撥開烏雲，讓中華民國再次看見藍天，我們才能有機會擁有更美好的未來。#中華民國加油 #台灣加油 韓國瑜 侯友宜 柯志恩 謝龍介 #庶民起義三部曲 #樹林競選總部成立大會 #不管多少人 #大家都在等那一個人 #在地人在地情 #樹林 #鶯歌 #新莊西盛九里 #2號 #黃志雄 由黃志雄發佈於 2020年1月5日 星期日

黃志雄分享造勢晚會時，總統候選人韓國瑜、新北市長侯友宜站台力挺的發言，以及台下支持者群聚成一片壯觀「國旗海」的畫面。他提到，國與家密不可分，「人民就是國家最大的力量……對中華民國的忠誠與熱愛，是我們身為人民的基本道德。」

▲黃志雄發布造勢晚會影片，新北市長侯友宜也力挺站台。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）



黃志雄指出，大家因熱愛國家，所以建設地方、傾聽人民，但是「我們每個人，將近四年都像是經歷了另一種國家低潮，經濟不做好，製造對立仇恨，這難道是我們要的嗎？」他提到，很多人認為中華民國像是被關在黑暗的箱子之中，看不見光明，「這一次大家把力量集合起來，撥開烏雲，讓中華民國再次看見藍天，我們才能有機會擁有更美好的未來。」

▲黃志雄發布造勢晚會影片，粉絲群聚成國旗海。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！