影／澳洲總理證實「駐伊拉克人員一切平安」　衛報：美堅強盟友但可能撤軍

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求採取任何措施保護駐紮伊拉克的人員。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國駐伊拉克軍事基地於當地時間8日凌晨1時30分遭伊朗空襲。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求「採取任何必要行動」保護當地軍事與外交人員。他稍晚在記者會上證實，沒有公民在攻擊中受傷或死亡。《衛報》指出，澳洲長期以來都是美國的堅強盟友，如今可能撤軍，將對於美方領導的聯盟造成打擊。

伊朗8日展開空襲以後，莫里森要求國防部長雷諾茲（Linda Reynolds），「採取任何必要行動，保護、防衛」派駐伊拉克的澳洲部隊與外交官員，2人正與陸軍司令坎貝爾（General Angus Campbell）、外交部長佩恩（Marise Payne）密切聯繫，關注中東局勢。CNN報導，他稍晚在記者會上證實，所有駐伊拉克人員平安，無人傷亡。

▲紐、澳聯軍2019年4月17日與伊拉克士兵在塔吉營地（Taji Base）參加訓練任務。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》指出，中東局勢一觸即發，外界認為，美國盟友的軍事基地也可能成為攻擊目標，莫里斯要求「採取任何必要行動」，意味著澳洲部隊可能從伊拉克撤離，外交部長佩恩稍早也坦言，正在考慮被伊拉克政府強迫撤軍的「可能影響」。

報導中提到，澳洲長期以來都是美國堅強的盟友，雖然僅有450名士兵被派遣到中東地區，但駐紮伊拉克具有重要象徵意義，因此若是真的撤軍，對於美國領導的聯盟將形成打擊。許多外籍人員已經搭乘直升機，離開巴格達行政與外交重鎮綠區（Green Zone），大部分部隊在科威特（Kuwait）重新布署，一些外交官員轉移到伊拉克其他地區。

▲《衛報》指出，澳洲駐紮中東的士兵不多，但是美國堅強盟友，駐紮伊拉克具有重要意義。圖為紐澳聯軍與伊拉克士兵在塔吉營地（Taji Base）參加訓練任務。（圖／達志影像／美聯社）

伊拉克國會5日投票要求驅逐領土上所有外國部隊，雖然決議案不具強制力，但因衝突不斷升溫，許多外國部隊決定配合。加拿大宣布，將會撤出500名士兵，德國表示，在伊拉克的軍事存在將會「暫時減少」，《紐西蘭先驅報》報導，國防部將派遣一架C-130運輸機，疏散伊拉克塔吉營地（Camp Taji）的45名士兵，外交部長彼得斯（Winston Peters）預計今（8）日下午對此說明。

CNN報導，根據澳洲國防部，澳洲國防軍大約300名士兵駐紮在伊拉克塔吉軍事營地，與紐西蘭部隊合作，自2015年起訓練伊拉克安全部隊。另外150人駐紮在中東其他地區，參與打擊伊斯蘭國（IS）的國際聯軍。

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