蘇巧慧樹林、新莊加緊掃街衝聲勢　朱立倫為黃志雄站台狂催票

▲蘇巧慧表示，許多里長願意當她的「身分」，站在路口相挺，讓她非常感動。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者吳美依／綜合報導

距離大選只剩下3天，民進黨籍立委蘇巧慧昨（7）日發文表示，因為許多里長、鄉親成為她的「分身」，也就是最堅強的後盾，才能讓團隊努力做事，改善地方。她稍晚到樹林掃街，今（8）日又來到新莊拜票，為了選舉最後衝刺。國民黨籍候選人黃志雄昨日貼出前總統馬英九、前新北市長朱立倫參與春聯活動，力挺催票的照片。他發文祝福鄉親，也提及朱立倫任內的各種建設，「志雄若能當選立委、回到立院，相信對新北市府未來需要的建設，絕對是最好的助力。」

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蘇巧慧7日與議員陳世榮、廖宜琨來到樹林掃街，也發文提起2日的「分身站路口」活動。她說，不只黨內夥伴力挺，選區內許多里長與鄉親也願意挺身，站在街口一起加油，「正是因為有這麼多人，當我的分身，做我的後盾，和我組成『會做事團隊』，四年來巧慧才能在國會有表現，地方有成績，受到大家稱讚。」

▲蘇巧慧推出臉書特效框。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）



蘇巧慧今日馬不停蹄，又來到新莊，與陳文治議員一起掃街拜票。她也推出臉書特效框、ibon列印的Q版海報等周邊，吸引選民目光，「我們一起繼續衝，一起繼續拚，一定能讓樹林、鶯歌、新莊西盛九里，越變越好！」

▲馬英九參加迎好聯活動，為黃志雄站台。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

黃志雄7日貼出馬英九、朱立倫來到樹林、鶯歌參加「迎好聯」活動的照片，他表示，春聯的喜氣為新年帶來溫暖與祝福，祝福鄉親實現夢想，希望如願，「大家的生活能過的更好，更重要的一點就是我們2020中華民國，金鼠年行大運。」

▲前新北市長朱立倫也為黃志雄催票。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）



黃志雄也提到，朱立倫任職新北市長的8年期間，推出國內最好的公托、托老、國民運動中心與銀髮俱樂部建設，如今三環三線也正在實現當中，開玩笑地說，真是「朱隊長」來催票，「給下一代一個健康、快樂的成長環境，是志雄委員從政十年來所堅持與使命。志雄若能當選立委、回到立院，相信對新北市府未來需要的建設，絕對是最好的助力。」



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