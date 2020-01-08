　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧樹林、新莊加緊掃街衝聲勢　朱立倫為黃志雄站台狂催票

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇巧慧與支持的里長。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲蘇巧慧表示，許多里長願意當她的「身分」，站在路口相挺，讓她非常感動。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者吳美依／綜合報導

距離大選只剩下3天，民進黨籍立委蘇巧慧昨（7）日發文表示，因為許多里長、鄉親成為她的「分身」，也就是最堅強的後盾，才能讓團隊努力做事，改善地方。她稍晚到樹林掃街，今（8）日又來到新莊拜票，為了選舉最後衝刺。國民黨籍候選人黃志雄昨日貼出前總統馬英九、前新北市長朱立倫參與春聯活動，力挺催票的照片。他發文祝福鄉親，也提及朱立倫任內的各種建設，「志雄若能當選立委、回到立院，相信對新北市府未來需要的建設，絕對是最好的助力。」

【直播】新莊車隊掃街 倒數3天，3張選票顧台灣，1314護台灣，我和 陳文治議員正在 #新莊進行車隊掃街，請大家逗分享、逗催票！ 別忘了還有今晚的 #鶯歌選前之夜，晚上六點半，我在鶯歌正義新村籃球場等你。 #1號蘇巧慧 #1定留國會 — 車隊掃街路線： 新莊競選總部（新莊民安西路205號）對面出發→右轉民安西路480巷→左轉新樹路320巷→左轉瓊林南路→左轉新樹路333巷→右轉新樹路333巷接315巷→右轉新樹路→左轉民安路→左轉民安路206巷→右轉民安東路→左轉新樹路244巷→右轉新樹路→右轉新樹路258巷→左轉新樹路268巷39弄→左轉新樹路268巷→右轉新樹路268巷→右轉西盛街245巷27弄→左轉西盛街201巷→右轉民本街→左轉西盛街→右轉西盛街→右轉西盛街153巷→左轉民本街→左轉民本街33巷→右轉西盛街→右轉民本街29巷→左轉民本街→左轉民本街27巷→右轉西盛街→右轉民本街25巷→左轉民本街→左轉民本街11巷→右轉民本街→右轉民安西路→左轉民安西路→左轉民安西路24巷→直行民安西路88巷→左轉民安西路88巷→左轉民安西路38巷→右轉民安西路→右轉民安西路→直行民安西路→左轉龍安路→右轉西盛街→左轉西盛街201巷→右轉再右轉接西盛街231巷→直行西盛街232巷→直行民安西路151巷→直行民安西路150巷→左轉再左轉民安西路172巷→直行民安西路173巷→直行西盛街258巷→直行西盛街257巷→右轉再右轉西盛街311巷→直行西盛街280巷→直行民安西路189巷→左轉民安西路189巷10弄→左轉西盛街324巷→右轉西盛街→右轉西盛街344巷→直行民安西路229巷→直行民安西路236巷→左轉民安西路252巷→直行民安西路245巷→直行西盛街362巷→右轉西盛街→左轉西盛街395巷→右轉西盛街395巷29弄→左轉光華街→右轉民安西路→右轉西盛街→左轉西盛街388巷→直行民安西路245巷10弄→直行民安西路261巷→右轉民安西路→直行回民安西路205號總部

蘇巧慧發佈於 2020年1月7日 星期二

蘇巧慧7日與議員陳世榮、廖宜琨來到樹林掃街，也發文提起2日的「分身站路口」活動。她說，不只黨內夥伴力挺，選區內許多里長與鄉親也願意挺身，站在街口一起加油，「正是因為有這麼多人，當我的分身，做我的後盾，和我組成『會做事團隊』，四年來巧慧才能在國會有表現，地方有成績，受到大家稱讚。」

▲蘇巧慧與支持的里長。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲蘇巧慧推出臉書特效框。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

蘇巧慧今日馬不停蹄，又來到新莊，與陳文治議員一起掃街拜票。她也推出臉書特效框、ibon列印的Q版海報等周邊，吸引選民目光，「我們一起繼續衝，一起繼續拚，一定能讓樹林、鶯歌、新莊西盛九里，越變越好！」

▲馬英九、朱立倫為黃志雄站台。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

▲馬英九參加迎好聯活動，為黃志雄站台。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

黃志雄7日貼出馬英九、朱立倫來到樹林、鶯歌參加「迎好聯」活動的照片，他表示，春聯的喜氣為新年帶來溫暖與祝福，祝福鄉親實現夢想，希望如願，「大家的生活能過的更好，更重要的一點就是我們2020中華民國，金鼠年行大運。」

▲馬英九、朱立倫為黃志雄站台。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

▲前新北市長朱立倫也為黃志雄催票。（圖／翻攝自Facebook／黃志雄）

黃志雄也提到，朱立倫任職新北市長的8年期間，推出國內最好的公托、托老、國民運動中心與銀髮俱樂部建設，如今三環三線也正在實現當中，開玩笑地說，真是「朱隊長」來催票，「給下一代一個健康、快樂的成長環境，是志雄委員從政十年來所堅持與使命。志雄若能當選立委、回到立院，相信對新北市府未來需要的建設，絕對是最好的助力。」
 

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
越晚越冷！「2地區」急凍11°C　冷空氣最強時刻到
熱戀5個月就領證！正妹博士婚後發現「老公是Gay」心碎跳樓身
等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兩伊情勢緊張！菲、印發布旅遊警報籲僑胞撤離　多國航班繞過波斯灣

澳洲警方控24人「蓄意縱火」　亂扔菸蒂、火柴都違反禁火令

影／澳洲總理證實「駐伊拉克人員一切平安」　衛報：美堅強盟友但可能撤軍

影／川普美國8日上午發聲明　空襲後發文「一切都好」：美國軍隊全球最強

影／美軍基地遭空襲！蓬佩奧下令：美外交官「勿與伊朗反對派會面」

委內瑞拉2議員各自宣稱「當選議長」　瓜伊多控政府阻撓連任

土耳其正式「出兵利比亞」　利國眾院投票決議：斷絕關係

蘇巧慧「閃亮巧慧棒」粉絲瘋搶秒殺　黃志雄喊讓「中華民國再見藍天」

交往3月「求婚成功」直播放閃！他3天後「一槍斃了」未婚妻

伊拉克國會籲驅逐外國部隊　紐西蘭國防軍撤離軍事基地

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

反同候選人「長輩抱不到孫」布條滿街掛　同志媽怒：打壓孩子騙選票

搶攻政黨票　安定力量訴求「藍綠之外的選擇」

終於合體了！郭台銘「揹著柯文哲」現身基隆　衝刺民眾黨選情

賴品妤登報質疑舊案　李永萍、郝龍斌痛批惡劣選舉模式

韓國瑜遭爆想移民加拿大　張善政：明天是不是講我移民美國？

郝龍斌貼文「拉下蕭美琴就是痛擊蔡英文」　花蓮藍營棄保發酵

周錫瑋讚張嘉郡專業認真　全力相挺呼籲鄉親支持

蔡英文酸「高雄市政放牛班」　葉匡時反擊：國安會議缺席，去放牛了嗎？

民進黨查假訊息！　孫大千批：準備開啟「綠色文字獄」？

李佳芬昨晚輔選楊瓊瓔　蔡英文今陪洪慈庸車隊掃街

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

創見偏鄉棒球種子計畫　余謙、陳柏毓花蓮太巴塱夢想扎根

獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

JHBL／第一長人蕭豫玟　七賢禁區希望

美伊緊張情勢升高　南韓外交官飛抵安曼

反同候選人「長輩抱不到孫」布條滿街掛　同志媽怒：打壓孩子騙選票

搶攻政黨票　安定力量訴求「藍綠之外的選擇」

最懂玩的比薩店！必勝客推2020最貴氣比薩　大透抽+北海道牛奶起司塊再灑金箔

Chrome 80將推「更安靜模式」　可避免廣告通知訊息干擾

6搶1資格賽教頭唯一洪一中　馮勝賢：沒有備胎

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

網自製蔡競選廣告　對比兩個世界

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

他納悶「爸媽韓粉率特別高？」　網分析2關鍵

爸媽被砍18％！牙醫全家仍挺小英

楊蕙如跟李佳芬一起看球？她揭真相

雲林驚傳競選幹部遭圍毆　流血送醫

換6經理都沒救　他曝飯店老闆挺韓

貪食蛇再現！基進批韓：愧對高雄市民

最慘單位！千萬預算被砍到剩1000元

韓國瑜祕密武器蓋牌　最後一支穿雲箭蓄勢待發

貪食蛇車隊連2晚掃街！藍寶堅尼也參戰

用921當口號　謝震武怒問藍營議員

李艷秋7點狂轟！爆蔡英文真實人格

更多熱門

相關新聞

李佳芬輔選楊瓊瓔　蔡英文陪洪慈庸掃街

李佳芬輔選楊瓊瓔　蔡英文陪洪慈庸掃街

選戰倒數3天，台中市立委第3選區選情熱得如滾燙的開水，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬昨晚才幫楊瓊瓔站台輔選，總統蔡英文「勇敢自信、護台同行」全台車隊掃街8日下午就前進洪慈庸選區，陪洪在神岡區掃街，楊洪2人各找大咖站台造勢，勝負實難預料。

柯志恩封馬英九全民歐巴　羅致政曬電話拜票團

柯志恩封馬英九全民歐巴　羅致政曬電話拜票團

蔡競辦：韓國瑜請假88天　3天就請1天

蔡競辦：韓國瑜請假88天　3天就請1天

郭台銘揹著柯文哲　衝刺民眾黨不分區選情

郭台銘揹著柯文哲　衝刺民眾黨不分區選情

周子瑜與家人出遊未安排投票行程

周子瑜與家人出遊未安排投票行程

關鍵字：

2020大選2020新北市立委新北市第五選區蘇巧慧黃志雄

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後悽慘戰果」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面