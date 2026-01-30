武士刀殘暴割喉！彰化男為彩虹菸砍友3刀　他噴血驚逃撿回一命

▲彰化男子為了彩虹菸持武士刀砍友人。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名廖姓男子為「彩虹菸」與江姓友人起爭執，竟持一把鋒利武士刀，朝其頸部猛力揮砍至少3次。江男雖倉促閃躲並以手阻擋，頸部仍中兩刀，手部也受重創，負傷逃出報警才倖免於難。法院審理，廖男雖坦承犯行，但法官審酌其持刀攻擊人體要害之殘暴手段，認定其有明確殺人故意，依殺人未遂罪，判處有期徒刑7年。

根據判決書，案發生2024年5月7日下午5時20分許。被告廖男與告訴人江政輝原是朋友，兩人在江男位於北斗鎮的住處房間內，因「彩虹菸」問題爆發激烈口角。衝突中，廖情緒失控，隨手取得一把非管制的武士刀，直接朝其頸部揮砍。

江男在驚慌中只能儘量閃避。武士刀仍狠狠砍中其頸部兩刀，並造成其左手嚴重受創。

▲彩虹菸屬於3級毒品。（資料圖／彰化縣毒品防制中心）

江男負傷後拚死逃離房間並立即報警求救，才驚險保住一命。廖行兇後則騎乘機車逃離現場，警方獲報後循線追查，迅速將其逮捕，並扣得作案用的武士刀。

法院審理，認定被告僅因細故糾紛，即持足以致命的武士刀，針對人體最脆弱的頸部要害多次揮砍，其行為已對告訴人的生命法益造成極大危險，犯罪手段殘暴，雖然他對持刀砍人的犯罪事實坦白承認，並表達願意調解賠償，但因江男未出席而未能成立，依殺人未遂罪，判處有期徒刑7年，犯罪所用之武士刀沒收。全案可上訴。

彩虹菸小檔案：為第3級毒品，屬於合成卡西酮類。常見摻入於菸草，外型像是一般香菸，但是包裝設計更加繽紛，因製作簡單、成本低廉，網路又流傳吐出彩虹煙霧的假照片，吸引年輕族群施用。其外型漂亮且無色無味，降低使用者的戒心，易讓人掉入毒癮陷阱內。

根據《毒品危害防制條例》，製造、運輸、販賣第3級毒品者，可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金；若是意圖販賣，最高可處10年以下有期徒刑。