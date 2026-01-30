吵架氣喊「妳想處理凶宅嗎」算恐嚇　人夫被判拘役20日

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）因房產處理問題與妻子小美（化名）起爭執，他一氣之下說出「妳想處理凶宅嗎」等話，卻因此挨告恐嚇。雖然阿強堅稱只是說氣話，沒有實際做出任何不利妻子的行為，但橋頭地院法官審理之後，仍認定他主觀上具有恐嚇犯意，最終依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲阿強與小美為了賣房問題吵架，卻因為一句氣話挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和小美因房產處理方式起爭執，他竟在2024年8月間透過LINE傳訊息給小美，先是控訴對方「無恥、嗜錢如命」，最後還附上一句，「妳想處理凶宅嗎？」小美收到訊息之後，擔心真的發生危險，於是決定報警。

阿強辯稱，當時只是出於氣憤，才會傳送上述訊息，實際上並未做出任何對小美不利的行為，小美也沒有因此感到恐懼，事後夫妻倆仍生活在一起。但小美在接受警詢、偵查及法院審判程序中，均表明收到阿強的訊息時有感到害怕，所以才會去報警。

橋頭地院法官認為，從雙方的對話紀錄中可知，阿強先是以「無恥、嗜錢如命」等文字，表達對小美處理房產的方式感到不滿，緊接著便說出「妳想處理凶宅嗎」等話，依照社會一般觀念看來，確實屬於會使人心生畏怖的惡害通知。

法官表示，阿強是具有一般智識程度及社會經驗的成年人，應當知曉自身行為的意義，至於他是否出於氣憤才會傳送訊息，或者是否實際發生危害，都與本罪成立與否無關。

最終，法官仍認定阿強主觀上具有恐嚇危害安全的犯意，並依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。