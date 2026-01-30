　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吵架氣喊「妳想處理凶宅嗎」算恐嚇　人夫被判拘役20日

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）因房產處理問題與妻子小美（化名）起爭執，他一氣之下說出「妳想處理凶宅嗎」等話，卻因此挨告恐嚇。雖然阿強堅稱只是說氣話，沒有實際做出任何不利妻子的行為，但橋頭地院法官審理之後，仍認定他主觀上具有恐嚇犯意，最終依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲▼情侶吵架。（圖／CFP）

▲阿強與小美為了賣房問題吵架，卻因為一句氣話挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和小美因房產處理方式起爭執，他竟在2024年8月間透過LINE傳訊息給小美，先是控訴對方「無恥、嗜錢如命」，最後還附上一句，「妳想處理凶宅嗎？」小美收到訊息之後，擔心真的發生危險，於是決定報警。

阿強辯稱，當時只是出於氣憤，才會傳送上述訊息，實際上並未做出任何對小美不利的行為，小美也沒有因此感到恐懼，事後夫妻倆仍生活在一起。但小美在接受警詢、偵查及法院審判程序中，均表明收到阿強的訊息時有感到害怕，所以才會去報警。

橋頭地院法官認為，從雙方的對話紀錄中可知，阿強先是以「無恥、嗜錢如命」等文字，表達對小美處理房產的方式感到不滿，緊接著便說出「妳想處理凶宅嗎」等話，依照社會一般觀念看來，確實屬於會使人心生畏怖的惡害通知。

法官表示，阿強是具有一般智識程度及社會經驗的成年人，應當知曉自身行為的意義，至於他是否出於氣憤才會傳送訊息，或者是否實際發生危害，都與本罪成立與否無關。

最終，法官仍認定阿強主觀上具有恐嚇危害安全的犯意，並依犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測
快訊／台股開盤跌逾250點！台積電下挫
快訊／鄧愷威被交易到太空人　巨人獲得捕手新秀
半夜洗澡太吵！鄰居遭刺36刀當場死亡
等川普下令！　美戰爭部長證實：軍隊完成大規模集結
嘉南羊乳爆代操爭議！粉絲心碎：感情被玩弄　小編吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東平房清晨火警！狂竄黑煙畫面曝　消防急衝現場灌救

武士刀殘暴割喉！彰化男為彩虹菸砍友3刀　他噴血驚逃撿回一命

婦載小孩離譜秀車技畫面曝！右手催油車...左手拿筆電眼睛狂盯

半夜洗澡太吵！台南廚師亂刀砍死鄰　檢相驗遺體「36刀奪命」

吵架氣喊「妳想處理凶宅嗎」算恐嚇　人夫被判拘役20日

家暴父當街搶小孩！外公慘被壓牆邊...4歲童嚇喊：NO、CALM DOWN

快訊／萬華民宅凌晨「陽台竄猛火」！　15住戶睡夢中驚慌逃生

北市中山區深夜傳墜樓　男子身亡

網路誹謗、深偽刑責加重！　最重可關3年

絕對能源吸金案又掀虛幣詐騙50億　4人凌晨遭聲押禁見

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台東平房清晨火警！狂竄黑煙畫面曝　消防急衝現場灌救

武士刀殘暴割喉！彰化男為彩虹菸砍友3刀　他噴血驚逃撿回一命

婦載小孩離譜秀車技畫面曝！右手催油車...左手拿筆電眼睛狂盯

半夜洗澡太吵！台南廚師亂刀砍死鄰　檢相驗遺體「36刀奪命」

吵架氣喊「妳想處理凶宅嗎」算恐嚇　人夫被判拘役20日

家暴父當街搶小孩！外公慘被壓牆邊...4歲童嚇喊：NO、CALM DOWN

快訊／萬華民宅凌晨「陽台竄猛火」！　15住戶睡夢中驚慌逃生

北市中山區深夜傳墜樓　男子身亡

網路誹謗、深偽刑責加重！　最重可關3年

絕對能源吸金案又掀虛幣詐騙50億　4人凌晨遭聲押禁見

東京街頭搶案！　3嫌伏擊「劫4.2億現鈔」噴催淚彈逃

MLB百大新秀未見台將　官網另闢「遺珠精選」點名林維恩、李灝宇

總召之爭對決柯建銘成「賴系對決非賴系」？　蔡其昌還原溝通過程

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

台東平房清晨火警！狂竄黑煙畫面曝　消防急衝現場灌救

「奇異果綠vs.金色」功效大PK！助便秘、防感冒怎挑　營養師解答

蔡其昌參選綠黨團總召對決柯建銘　羅智強：源頭就是大惡罷大失敗

川普稱哈瑪斯將「解除武裝」　以軍鬆口認加薩7萬死

白天修車、晚上修仙！楊洋對談重慶公車黑手：看見「凡人比天高」的寫作夢

電影版《坂本日常》人氣王「南雲」選角曝光！　ORDER三巨頭現身

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

社會熱門新聞

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

台64丟包命案遭扭曲　王婉諭轉述家屬沉痛告白

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

騎士離奇爆頭畫面曝　超車失控倒地慘遭大貨車輾斃

客運、公車撞上玻璃全碎　3男1女看傻

更多熱門

相關新聞

獨／副所長濫查個資　嗆情敵：是不是很爽

獨／副所長濫查個資　嗆情敵：是不是很爽

原任台北市大安分局敦南派出所副所長鄭晋東，去年懷疑心儀的按摩女子另有對象，竟指示不知情的部屬，使用M-Police系統查詢情敵的車籍資料，然後多次在情敵車上留下許多不堪入目的字條，警政署接獲檢舉調查後，火速將鄭晋東調職送辦，台北地檢署28日依違反《個資法》提起公訴。

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　搜出水果刀

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　搜出水果刀

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

女警恐嚇盧秀燕 父歉曝霸凌！警澄清

女警恐嚇盧秀燕 父歉曝霸凌！警澄清

女教師婚外情想分手！被恐嚇公開性愛照

女教師婚外情想分手！被恐嚇公開性愛照

關鍵字：

橋頭地院凶宅恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

即／黃金、白銀直線暴跌

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面