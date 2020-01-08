韓國瑜請假88天、競選行程取消　蔡英文競辦：史上最懶

▲蔡英文競辦召開記者會批韓國瑜。（圖／蔡英文競辦提供）

記者黃巈禾／台北報導

2020總統與立委選舉剩下3天，總統蔡英文競選辦公室8日召開記者會，痛批國民黨總統候選人韓國瑜請假88天，比學生暑假還長；此外，韓國瑜說要建設高雄，但市政有關的重大行程，幾乎缺席，不顧市政，連選務行程還是跑得「二二六六」，這樣懶惰的候選人史上首見。

蔡英文競選辦公室發言人簡舒培表示，韓國瑜2018年12月25日就任高雄市長，到今年1月11日總統大選投票日，一年又兩週，共有262個上班日，而韓國瑜就有88天請假，超過三分之一，還從去年10月16日開始放「韓」假，超過2個月的時間，比學生暑假還長。

簡舒培指出，韓國瑜請假，原先說是專心拚總統選戰，但幾個月下來，每天的行程少得可憐，經常到下午才有行程，或根本沒行程，連8日早上原先計畫的行程都取消，改到下午，這樣懶惰的候選人史上首見，「如果你是老闆，會讓這樣的員工留在公司嗎？ 」

對於韓國瑜向中央喊話爭取資源，建設高雄，簡舒培批評，每週的行政院院會，韓國瑜只參加兩次，是六都市長中次數最少的，不來開會，只會說中央部會卡韓；市政有關的重大行程，也幾乎缺席，顯示韓國瑜無心市政，也無心兌現對高雄市民的承諾，「選前山盟海誓，選後高雄歹勢！」

民進黨發言人戴瑋姍表示，對高雄市民來說，韓國瑜就是個政治渣男，滿口甜言蜜語，但實際行動卻是相互違背，只會說不會做，她舉例，可以藉由運動賽事宣傳高雄觀光的高雄Mizuno國際馬拉松、稱「國軍沒軍法，就像太監穿西裝」，但萬安42號演習等活動都缺席。