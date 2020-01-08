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親睹馬英九魅力…柯志恩笑封全民歐巴！羅致政曬電話拜票團：已打上萬通

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲柯志恩跟馬英九車隊掃街。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選倒數3天，到處都可以看到候選人身影。國民黨柯志恩7日跟前總統馬英九車隊掃街，「感謝馬前總統第6度前來為柯志恩加油」，她形容這陣「全民歐巴」的旋風席捲了板橋。民進黨羅致政則是忙著打電話，團隊通通都是真人非電腦語音拜票，最後不忘提醒「最重要的，是1月11日，請您記得一定要出門投票！」

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人柯志恩7日跟馬英九車隊掃街，她描述當時很多民眾看到馬英九都很興奮，「許多支持者看到馬前總統興奮不已，紛紛露出笑容、伸出雙手揮舞或趨前握手」，馬英九也展現親民一面，讓座車緩慢停靠路邊，並和支持者熱情互動。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲柯志恩說馬英九相當受歡迎。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

「看到大家爭相爭睹馬前總統的風采，真的政壇『全民歐巴』非馬英九莫屬了！」而柯志恩8日則跟林鴻池車隊掃街，「特別感謝林鴻池委員陪同車隊掃街，行經埔墘區！板橋東區優質好立委，需要各位星期六回家投下神聖的一票！」

候選人羅致政8日則是發文「#開箱競總」、「#電話拜票部隊」，文中先問「各位板橋鄉親，你有接到我們的真人非電腦語音拜票電話了嗎？」並表示從去年10月開始，競選總部就由志工大哥大姐組成「call out電話拜票部隊」，團隊每天從早上9點打到晚上9點，「到昨天為止，已經打了上萬通拜票電話了！」

羅致政接著在文中表達謝意並催票，「謝謝她們不辭辛勞來為致政催票、拉票、固票，但最重要的，是1月11日，請您記得一定要出門投票！」也笑說如果願意的話，也可以成為他的拜票部隊，「最後三天，請各位鄉親好朋友受致政的請託，拿起電話，一天幫忙打10通，三天多拉30票。」「您，也可以是我們的催票部隊！拜託！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲羅致政曬電話拜票志工團隊。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

羅致政還在臉書預告「小英總統要來板橋了！」「1/10選前關鍵日，蔡英文 Tsai Ing-wen總統選擇來到她最重視的板橋，陪著致政一起車隊掃街。」當天臉書也會全程直播，邀請民眾上街幫他們加油，「相遇相挺我們一起繼續努力，為板橋打拼，台灣繼續向前行！」

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