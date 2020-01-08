李佳芬昨晚輔選楊瓊瓔　蔡英文今陪洪慈庸車隊掃街

▲蔡英文車隊上午陪張廖萬堅掃街拜票。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

選戰倒數，台中市立委第3選區選情熱得如滾燙的開水，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬昨晚才幫楊瓊瓔站台輔選，總統蔡英文「勇敢自信、護台同行」全台車隊掃街8日下午就前進洪慈庸選區，陪洪在神岡區掃街，楊洪2人各找大咖站台造勢，勝負實難預料。

▲張廖萬堅呼籲大家踴躍投票。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文「勇敢自信、護台同行」全台車隊上午前進台中市，陪黨籍立委張廖萬堅、黃國書和無黨洪慈庸3人掃街拜票。

▲支持者手拿標語力挺小英。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文車隊先從第4選區張廖萬堅競選總部出發，沿路有非常多熱情的支持者夾道歡迎，手持各式看板、布條及標語，揮舞旗幟大喊「凍蒜」，全力為蔡英文及張廖萬堅加油。

▲蔡英文車隊陪洪慈庸掃街。（圖／洪慈庸競總提供，下同）

蔡英文表示，張廖萬堅長期為地方爭取重大建設，並且關注親子議題，不但讓人民的生活環境與生活品質越來越好，甚至支持台灣的國球—棒球的發展，催生了台中的西苑棒球傳奇，這麼優秀的立委，一定要讓他繼續連任。

▲沿途不少民眾熱情揮舞支持。

張廖萬堅表示，香港反送中事件再次讓大家知道威權政府的可怕，全世界都在看台灣這一次的選舉，這次是台灣民主自由的關鍵一戰，請民眾支持蔡英文和張廖萬堅，繼續為台灣打拚、捍衛台灣的民主自由。

▲支持者頭髮剪到一半也跑出來喊凍蒜。

蔡英文車隊接著到神岡與洪慈庸會合出發，沿途人潮湧現，許多支持者揮旗高喊「凍蒜」，也有民眾舉牌「小英你是我的蔡」，還有民眾頭髮剪到一半跑出來支持，后里特色產業薩克斯風團也在現場演奏歡迎，掃街拜票熱鬧宛如嘉年華，同時臉書線上直播人數也超過8千人。

洪慈庸表示，對手有盤根錯節的地方派系勢力，又有市府資源協助，她坦言有很大的壓力，但仍會全力以赴，她感謝蔡英文總統車隊來選區掃街助選，希望能和小英總統一起爭取選民支持，全力衝刺，一起連任。

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