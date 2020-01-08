拜一半被附身！信女邪笑「報友人舊名」　九天玄女乩身驅魔...扯出心酸過往

▲南投名間鄉松山村崇受宮。（圖／邱佑義授權引用）

記者周亭瑋／採訪報導

住在南投的邱佑義是九天玄女娘娘的乩身，前幾天友人電話求援，說是有位女性朋友被附身了，情況很不對勁，在他作法驅趕外靈時，靈體不斷挑釁，甚至直呼他名諱，沒想到意外扯出一段往事。

邱佑義日前晚飯吃一半，突然接到求救電話，友人著急直呼「我帶我朋友來拜拜，可是她好像要降駕了欸！」一到宮裡，那位女生全身蜷曲，眼神非常怪異，他敏銳直覺那並非靈動，更不是神明附身，於是火速點香，怎料對方看到他的預備動作，竟像發瘋似的想往外衝。

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此時，友人趕緊抱住女生，而邱佑義則拿起香來，恭請娘娘做主，為這名信女驅退掉外靈，結果對方開始拚命掙扎，還露出不屑的神情，甚至在被問及姓名和附身原因時，先是報出那位友人的舊名，被識破後又直呼邱的全名，說完還立刻放聲大笑，充滿挑釁意味。

▲九天玄女指示邱佑義幫祂服務大眾。（圖／邱佑義授權引用）

邱佑義當下好氣又好笑，於是請現場一對來拜拜的夫妻看顧女生，隨後燒了張符進鹽米裡，並端著鹽米對祂說，「祢已經違犯陰陽定律，剛才跟祢好好溝通，祢不要！」

只見女生的表情從輕浮變兇惡，兩眼直瞪著他，手腳也開始反抗想逃離。邱佑義接著拿起鹽米猛力一砸，祂馬上尖叫出來，流露出痛苦的表情。

他請朋友幫忙請出桃條，並大聲斥責道，「這是九天玄女的法器，桃條打鬼法無邊，給祢最後一次機會，祢如果再不配合的話，就不是鹽米那麼簡單。」一席話果然鎮住對方，而該女的表情也瞬間像小孩一樣。

經驗老到的邱佑義迅速看出眉目，便向友人確認，「她是不是曾經拿過小孩，或是有流產掉？」而對方也趕緊點頭答覆，緊接著他趁勝追擊，「難怪祢剛才報不出姓名，因為祢根本沒名沒姓。祢以為沒人知道祢是誰，就可以作怪搗亂啊！」

眼看對方一副孩子做錯事被抓包的模樣，甚至開始嚎啕大哭，邱佑義繼續喊話，「哭沒有用。現在給祢兩個選擇，一個是離開她身體不要干擾她，我請娘娘幫祢做主，讓祢有個好歸宿；另一個就是我用桃條將祢打出體外，並調動五營神兵把祢捉拿起來。」

▲鹽米和桃條。（圖／邱佑義授權引用）

「我想要人關心而已......。」當下祂露出無辜又害怕表情，並娓娓道出心裡話，而邱佑義的語氣也轉為平和，安撫道「那聽我的話，我請娘娘做主，祢將眼睛閉上。好嗎？」而後將娘娘令旗放在她的頭上，默念著咒語，沒多久女生就清醒過來了。

女生休息片刻後，不解地問「我一直覺得是太子爺來訓體，然後某間宮也是這麼說的啊！怎麼會這樣？」聞言，邱佑義連忙告誡她，「因為妳沉迷在靈動的氛圍裡，而且還不會去分辨神鬼，將鬼當成神！現在不管有什麼感應都別去理會，要以妳自己為中心，知道嗎？」

雖然幾天後，對方又再度發作，不過在他的開導下逐漸好轉，他也叮囑女生，「小孩的部分，再看娘娘如何指示！這段時間裡，妳發心作善事，去造福別人，將功德迴向給祂。」

平常替九天玄女娘娘幫信徒解厄的邱佑義，家裡其實是賣茶的，他讀國中時，爸爸生了場大病，因此經濟重擔全落在媽媽身上，13年過去，母親也累到病倒，但一樣求醫都不見起色，直到遇上九天玄女。

邱佑義向記者透露，「九天玄女指示我要幫祂服務大眾，就這樣2013年成了乩童，至於家裡的問題，真的也隨之改善了。」

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