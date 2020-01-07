整個月待高雄！他「國一南下263」吃9900紅單　第1項違規超毛...網：有攔檢耶

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名男網友日前到超商繳交停車費，赫然發現自己吃上一張9900元罰單，但細看內容後瞬間驚覺不對勁，首先他名下只有機車，該月份也沒出過高雄，結果竟在南下國道嘉義路段被開罰，原因則為無照駕駛及未繫安全帶。

「冤枉啊啊啊啊！」苦主日前在爆廢公社崩潰發文，4日他繳停車費時，順便查詢名下是否有罰單，怎料108年11月8日那天竟被罰了近萬元，「我滿頭驚嘆號跟問號，那個月我人一直都在高雄，沒出過外地，莫名其妙查到我在國一南下被拍、被攔，還有車子哪裡來的？」

請繼續往下閱讀...

▲莫名其妙出現的罰單。（圖／翻攝自爆廢公社）

男網友透露，自己名下只有機車而已，根本沒有轎車，人也都在高雄，「怎麼就莫名奇妙被開兩筆交通違規，還罰款9900元，誰有遇過這種事情能分享一下嗎？或有哪位大大知道這種事情該如何解決？」

違規事由上可見，駕駛僅領有機車駕照卻駕駛小型車，加上行駛於高速公路時，未依規定繫安全帶。從第一項可推測，之所以被開罰，勢必有經攔檢才會成立，這也讓原po更摸不著頭緒了，直呼「我是不是被弄啦！」

對此，網友們紛紛建議，可赴監理站罰款申訴櫃位，相關人員會給予協助，也能透過監理服務網申訴，不少人也推測，「身份被冒用了，警察不攔你怎麼會知道你只有機車駕照」、「會不會被攔下來，告訴警察沒帶身份證，背了你的身份證字號，剛好長得有點像」、「如果是真的被盜用，趕快去警局報案」。

►偷偷分享少女的秘密！