老婆沖繩逛藥妝店！他出動「黃埔大背包」當最強後援　老鳥笑：5秒倒出來

▲弟兄們都大推超耐用。（圖／徐朝益授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人喜歡到日本掃貨，這時神隊友的後援尤其重要。一名人夫日前收到太座指示，帶上大包包裝戰利品，於是他特地挖出塵封已久的「黃埔大背包」應戰，而這一幕也勾起男生們難忘的軍旅回憶。

徐姓網友向《ETtoday新聞雲》記者提到，他昨天帶老婆小孩到沖繩，展開2天1夜的自助快閃行程，原本計畫是親子郊遊，但後來似乎變成太座大人的購物之旅。

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在出發之前，老婆就提醒他，要帶大一點的包包，為了不負使命，徐大哥翻出當兵時的黃埔大背包，並笑說「這個是我最大的背包了！」

▲雖然包包很大，但老婆的戰力更猛。（圖／徐朝益授權引用）

對此，不少人妻眼睛為之一亮，紛紛呼叫另一半，「老公你有這個嗎？今年去東京」、「這很可以」、「很適合血拚」、「覺得蠻帥氣的耶」、「真男人」。徐大哥也透露，目前老婆還在戰鬥中，「現在是裝第二梯次，之前已先到飯店卸貨過了。」

看到熟悉的大包包，男生們興奮直呼超懷念，「5秒內包內倒出，清空檢查有無違禁品，開始動作」、「去支援其他連，全部家當都裝得下」、「單兵注意，有沒有看到八重山，我在前面等你，比我慢的，要倒霉」、「現在時間XX洞洞，部隊起床」、「忠誠袋+1」、「自助旅行的時超級好用」。

►腦公！你不可以賴帳喔