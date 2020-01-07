老公晚上應酬！下午「超誠意舉動」徹底安太座　大票人妻狂截圖：太會了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人夫日前被找去喝酒應酬，於是當天下午就傳訊息報備，而深知愛妻個性的他，無須提醒或暗示，竟主動獻上「滿滿誠意」，讓太座毫無怨言的答應了。

女網友在爆廢公社po出對話截圖，甜蜜地說「一個懂我的男人，知道怎麼讓我回Line！這樣輕鬆就答應，會不會把老公寵壞呀？」

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從上面可見，老公下午3點多時，傳訊息說「四大天王有三大找我去喝酒，我打妳電話沒接，我陪他們去應酬一下喔。我今天騎車上班，自己會坐車回家，禮拜一再麻煩載我上班好嗎？」

▲這老公實在太會了。（圖／翻攝自爆廢公社）

原本只是報備加請求，然而下面的的舉動，可謂高手中的高手，先生接著說，「我已經轉帳新台幣15000元給您，華南銀行008，帳號末五碼XXXXX，請您確認，謝謝！」而一席話也讓太座「龍心大悅」，看到訊息後立刻回「閱」字，爽快地答應了。

po文一出，狂吸超過9千讚，網友們紛紛回應，「別人的老公，請假乾淨俐落。是老公界的楷模，值得學習...」、「皇上1萬5實在少矣...連賑個災都不夠」、「先推一個酒後不酒駕，坐車回家」、「請容我截圖給我家腦公看看」、「這招厲害」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►腦公！你不可以賴帳喔