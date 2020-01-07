86歲老伴肺炎住院！板橋零食嬤「駝背賣年貨」籌錢　善心姊淚推：新鮮又超值

▲許多在地人都說，阿嬤賣的零食真的很新鮮。（圖／翻攝自婷婷臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

年關將至，家家戶戶陸續展開採買年貨的行動。新北市板橋一名阿嬤儘管已年邁，為了老伴的醫藥費，仍努力經營著小店舖，她賣的糖果、餅乾沒有華麗包裝，但份量超值又新鮮，熱心網友也紛紛轉發消息，希望大家能支持她。

熱心姊昨日在臉書感性說道，阿婆先生已高齡86歲，因為肺炎住院，所以兩老正為了醫療費而擔憂。看著婆婆滿頭白髮、駝著背顧店的身影，她不禁鼻酸，於是開始關注，甚至幾度光顧這間小小店舖。

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▲店鋪位於板橋國光路。（圖／翻攝自婷婷臉書）

不僅如此，熱心姊更強力推薦，「阿婆賣的零食沒有華麗的包裝，但品質跟份量絕對超值，有堅果類、傳統餅乾糖果，品質好又新鮮。找阿婆買年貨零食，助她渡過難關，謝謝大家。」

不到1天時間，文章已有上百人轉分享，在寒冷冬天，熱心網友們也相當願意伸援手，「她賣的零食確實很新鮮哦」、「我們家媽媽很喜歡買她們自己做的零食，土豆蛋好吃哦，麻花捲也是自炸」、「推一個，明天來去看看」、「記下了！來去高關」、「她有時候會去市場賣」、「之前經過常常沒開，心裡就有點擔心二老，希望他們有其他家人可以照顧他們」、「下班過去買點」。

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