華聞快遞／海南自由貿易帳戶上線一年「開立1.2萬個」

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》海南自由貿易帳戶上線一年開立1.2萬個

海南自由貿易帳戶（FT帳戶）體系上線運行已滿一周年。中國人民銀行海口中心支行表示，截至2019年12月末海南自貿區金融機構共開立自由貿易賬戶主帳戶12139個，通過該帳戶共發生資金流動138.24億元（人民幣）。（中新社）

《江西》江西航空產業總收入達到1020億元

江西省工業和信息化廳近日召開新聞記者會透露，2019年該省航空產業總收入突破千億元大關，達到1020億元（人民幣），同比增長18.16%。（中新社）

《遼寧》2019年遼寧省交通運輸行業累計完成固定資產投資217.6億元

遼寧省交通運輸系統工作會議指出，目前遼寧省高速鐵路通車里程達2035公里，居全國第一位；農村公路里程累計10.2萬公里；民航旅客吞吐量、港口基礎設施水平等交通行業指標均位居全中國前列。（新華網）

《安徽》安徽省技能人才總量達530.3萬人

安徽省自2017年以來，展開各類職業技能培訓237.2萬人次，實施職業技能鑑定131.2萬人次，累計新增技能人才99.1萬人、高技能人才28.2萬人，年均增加7.1%和7.3%，全省技能人才、高技能人才總量分別達530.3萬人、148.7萬人。（新華網）

▼安徽省。（圖／CFP）

《重慶》重慶去年新增10億元用於科技創新

去年，重慶市區兩級財政壓減一般性支出，分別新增5億元（人民幣，下同）用於科技創新，引導全社會加大研發投入。重慶市財政局表示，10億元科技資金已陸續下達，助推全市創新活力保持活躍，驅動效果顯現。據市科技局、市財政局測算，去年全市R&D（研發）投入強度有望達到2.05%。（中新社）

《湖北》武漢新增高新企業900家

2019年武漢市預計地區生產總值增長7.8%左右，淨增高新技術企業900家左右，創歷史新高。武漢市市長周先旺在政府工作報告中指出，當前長江經濟帶發展、促進中部地區崛起等戰略疊加聚焦，武漢高質量發展進入「高光時刻」。（中新社）

《北京》海淀打造「全年齡段共享」夜間經濟模式

夜生活不再只是年輕人的專利，今年，海淀區將打造「全年齡段共享」夜間經濟模式，老人、孩子也能找到適合自己的夜間消費產品。（新華網）

《天津》今年春運天津站預計發送旅客305萬人次

1月10日春運便要拉開大幕，天津站近日指出，今年40天的春運期間，天津站預計將發送旅客305萬人次，日均達7.6萬人次。這當中，春節前15天，預計旅客發送量將達128.9萬人次，日均8.6萬人次；春節後25天，預計旅客發送量為176.5萬人次，日均7萬人次。（新華網）

▼天津市。（圖／CFP）