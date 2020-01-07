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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／江西航空產業總收入突破千億人民幣　年增率增18.16%

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▲從上海浦東機場起飛的C919大型客機。（示意圖／中新社）

▲從上海浦東機場起飛的C919大型客機。（示意圖／中新社）

《江西》江西航空產業總收入突破千億人民幣　年增率增18.16%

江西省工業和信息化廳7日召開新聞發布會透露，去（2019）年該省航空產業總收入突破千億元大關，達到1020億元（人民幣，下同），年增率增長18.16%。（中新社）

《廣東》海關全力支持企業「賣全球」　跨境電商出口退貨通道打通

在黃埔海關所屬沙田海關跨境電商監管作業現場，海關關員5日接受菜鳥國際174票、總價值14169.31元的跨境電商包裹出口退貨商品申報，結合機檢和人工查驗後，該批商品查驗無異常，准予通關放行。據悉，這是自2020年1月3日跨境電商出口退貨海關監管業務正式啟動以來，大陸全國首批成功退運進境的跨境電商包裹出口商品，標誌著跨境電商出口退貨通道被成功打通。（中新社）

《福建》福州濱海新城成為「健康醫療產業高地」

德視佳與福州東湖數字小鎮合作簽約儀式6日在福州市長樂區舉行，這是繼進駐上海、北京、廣州、深圳、杭州、重慶等城市後，德視佳首次進入福建。據悉，截至目前，逾百家健康醫療企業已先後入駐福州濱海新城，使這裡形成醫療數據存儲、數據研發應用、數據交易及產業基金齊全的醫療健康產業集群化發展態勢，產業鏈條日漸完整。（中新社）

《西藏》西藏發展「生態+」產業　落實各類獎補資金97.7億元人民幣

西藏自治區主席齊扎拉7日表示，去（2019）年西藏落實重點生態功能區轉移支付等，各類獎補資金達97.7億元人民幣。（中新社）

▲位於喜馬拉雅山的珠峰冰川水源地。（圖／中新社）

▲位於喜馬拉雅山的珠峰冰川水源地。（圖／中新社）

《黑龍江》哈爾濱機場去年對俄電商包機「年增率增40.6%」

據哈爾濱機場7日所發布消息顯示，去（2019）年該機場共保障對俄電商包機128班，年增率增長40.6%，為促進中俄貿易做出貢獻。據悉，近年來，俄羅斯民眾的購物熱情高漲，而且越來越習慣於網絡購物，尤其是聖誕、元旦期間，哈爾濱對俄貨郵量激增。（中新社）

《上海》上海打造5G「生態島」　一批5G基地台率先建成

地處長江口的上海崇明區正在打造5G全覆蓋的人居生態島。上海移動消息顯示，目前，上海移動已建成崇明區首批5G基地台，基本實現崇明區重點區域網路5G全覆蓋。（中新社）

《北京》北京頂級豪宅集中簽約「成交206億元人民幣」

北京11個月賣出了前3年銷售額總量的70%，據悉，在進入政策性住房時代、限競房和中古房廝殺激烈的北京房市，「4000萬元人民幣+」頂級豪宅市場簽約量卻迅速陡升。（中新社）

《青海》青海啟動首個5G媒體應用實驗室　賦能智慧廣電

「青海5G媒體應用實驗室」7日啟動，此次聯合建設5G媒體應用實驗室，將立足當前廣電媒體融合轉型大背景，致力解決如何在5G的技術特點和廣電行業的優勢特性中找到同頻共振的切入點，以及未來智慧廣電5G應用場景和業務模型究竟會有哪些可行思路等問題。（中新社）

▼青海5G媒體應用實驗室。（圖／中新社）

▲青海5G媒體應用實驗室。（圖／中新社）

ET快訊
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