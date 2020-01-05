華聞快遞／海南超2萬平方米公共建築優先採用鋼結構

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》海南超2萬平方米公共建築優先採用鋼結構

海南將在全省市政基礎設施、公共建築、住宅等建設項目中篩選若干項目作為鋼結構裝配式試點示範項目，要求大跨度建築、單體面積超過2萬平方米等公共建築優先採用鋼結構。（新華社）

《江蘇》南京推出新政策聚力創新名城建設

近日南京市發布《關於進一步深化創新名城建設加快提升產業基礎能力和產業鏈水平的若干政策措施》，在新政策中，南京有一系列鼓勵創新的具體舉措。聚焦主導產業核心技術攻關，南京將實施「揭榜制」，制定發布攻關榜單，鼓勵企事業單位揭榜攻關，按項目總投入的10%－30%、最高2000萬元（人民幣，下同）給予支持。（新華社）

《遼寧》葫蘆島打造一流營商環境

目前葫蘆島全市民營企業達到29609戶，增幅14.6%；個體工商戶17.4萬戶，增幅10.5%。據瞭解，在營商環境建設方面，葫蘆島市高位推進、精準發力，取得了新突破。一年中，葫蘆島市先後制定出台了涉及營商工作政策法規文件近80個，創新營商環境建設領導機制。（中新社）

《江西》南昌「一品一碼」追溯管理保障食用農產品安全

南昌市市場監督管理局食品流通監管處相關負責人表示，通過電子追溯系統，可對進入市場的食用農產品進行「一品一碼」追溯管理，即對同一品種批次的食用農產品按照規定的追溯編碼規則，賦予唯一的識別追溯碼，實現產品追溯、抽檢等業務的信息化管理，提高食用農產品安全水平。（新華社）

▲江西省南昌市。（圖／CFP）

《浙江》杭州發布新零售五年行動計劃

杭州市政府辦公廳近日印發《杭州市新零售發展五年行動計劃（2019—2023年）》，積極推進大數據、雲計算、人工智慧等技術應用，推動商業創新升級，建立全天候無人值守貨櫃和便利店，實現社區居民門店體驗、就近配送。（新華社）

《福建》福州拓展「一帶一路」沿線交流合作

福州市市長尤猛軍5日表示，福州將深化聯動招商、以商招商、小分隊招商、「一把手」招商等招商新機制，持續開展「回歸工程」，該工程是福州充分發揮海內外榕籍鄉親各方面資源優勢，鼓勵和引導其回鄉投資，促進資本回歸、項目回歸、人才回歸、技術回歸、信息回歸、情感回歸等的一項引資引智舉措。（中新社）

《重慶》去年前11個月重慶減稅降費超616億元

該市稅務局減稅降費辦公室相關負責人介紹，2019年前11個月，全市新增減稅338.8億元。從數據看，2019年新出台政策減稅224.2億元、2018年出台的減稅政策在2019年的翹尾新增減稅111.18億元、2018年到期的減稅政策在2019年延續新增減稅3.4億元。（重慶日報）

《上海》住房租賃合同網簽、備案「只跑一次，一窗辦理」

上海市房屋管理局、民政局和公安局近日聯合印發《上海市住房租賃合同網簽備案操作規定》，明確自2019年12月25日起，上海市住房租賃合同網簽、備案全面推行一體化業務模式。上海市房管局透露，新規實施一周多來，上海市全市已辦理網簽備案業務近9000件，街鎮辦理逾6成，便民效果逐步顯現。（新華社）

▼上海市。（圖／CFP）