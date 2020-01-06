華聞快遞／福建沿海鐵路實現「台胞購票自助服務」全覆蓋

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建沿海鐵路實現台胞購票自助服務全覆蓋

針對春節前後台胞返鄉高峰和兩岸民眾往來熱潮，中國鐵路南昌局集團有限公司3日通報，福建沿海鐵路實現台胞購票自助服務全覆蓋。（中新社）

《重慶》重慶：到2022年累計引進百所高校和科研院所

重慶市政府辦公廳日前印發《重慶市引進科技創新資源行動計劃（2019—2022年）》，提出到2022年累計引進100所高校、科研院所和企業在渝佈局研發機構，助力重慶實現創新發展。（新華社）

《廣西》廣西綜合金融服務平台正式上線

廣西綜合金融服務平台正式上線。該平台按照區市縣三級、全區一張網的架構設計，各級各行業管理部門、各金融機構可以分層級管理使用數據，企業通過平台可便捷發布融資需求，實現與金融機構常態化精準高效對接。目前，該平台已向51個廳局單位發起269組數據申請，已通過85組。（新華社）

《上海》上海浦東2020年將全力實施「五大倍增行動」

上海市浦東新區第六屆人民代表大會第七次會議5日舉行，當中提到為實現區域經濟總量突破2兆元（人民幣）的目標，2020年浦東將全力實施產業能級、項目投資、功能優勢、土地效益、服務效能「五大倍增行動」。（新華社）

▼上海市。（圖／CFP）



《遼寧》1月起遼寧省實施統一的城鄉居民醫保制度

長期以來，遼寧省居民醫保制度實施城鄉分設，城鄉居民不能享受均等化的醫保公共服務。去年7月，遼寧省政府印發《關於整合城鄉居民醫療保險制度的實施意見》，自今年1月起，統一的城鄉居民醫保制度在遼寧省各地全面實施。（中新社）

《河南》河南：5G網路已覆蓋所有省轄市城區

河南新鄉舉辦的第九屆互聯網大會暨5G商用發布會指出，河南省2019年共建成開通5G基地台4189個，已實現全省所有省轄市城區5G網路全覆蓋。（新華社）

《山東》濟南84家企業（團隊）獲科技補助1355萬元

山東市科技局指出，近期第八屆中國創新創業大賽（山東賽區）暨2019年山東省中小微企業創新競技行動計劃落下帷幕，濟南84家企業（團隊）現場晉級勝出，將獲得省科技補助資金1355萬元（人民幣）。（新華社）

《天津》114家企業納入內資融資租賃試點

天津市金融局指出，日前，天津訊飛融資租賃有限公司正式落戶天津，並被納入天津自貿試驗區內資租賃企業從事融資租賃業務試點。近年來，天津市持續推動融資租賃業政策制度優化升級和產品服務創新。（新華社）

▼天津市。（圖／CFP）