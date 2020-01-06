華聞快遞／高質量發展再上新台階！上海浦東新區GDP實現7%增長

▲上海。（圖／CFP）

《上海》高質量發展再上新台階！上海浦東新區GDP實現7%增長

上海市浦東新區六屆人大七次會議上透露，2019年浦東新區生產總值預計實現7%增長，浦東新區高質量發展再上新台階。上海市浦東新區區長杭迎偉當天表示，2019年浦東新區生​​產總值預計增長7%，規模以上工業總產值穩定在「兆」（人民幣，下同）規模。（中新社）

《北京》大陸去年快遞業務量630億件 業務收入7450億元人民幣

2020年大陸全國郵政管理工作會議透露，大陸去（2019）年快遞業務量和業務收入分別完成630億件和7450億元，年增率分別增長24%和23%。據悉，新增社會就業20萬人以上，支撐網上零售額超過8萬億元。（澎湃新聞）

《海南》創造更有吸引力的投資環境

海南自由貿易試驗區建設項目（第七批）集中開工和簽約儀式日前舉行，本次集中開工項目共129個，總投資1,254億元，其中，總投資50億元以上的項目3個、總投資10億至50億元的項目23個、總投資1億至10億元的專案73個，計畫年底前完成投資105億元。（中新社）

《江蘇》蘇州開放再出發 吸引「一帶一路」沿線國家媒體目光

蘇州開放再出發大會3日舉行，來自大陸海內外約3000名創新創業人才、企業家、投資者、國際友人等與會。據悉，「開放再出發」30條重磅政策、「蘇州開放創新合作熱力圖」等一系列重磅措施大會上正式推出。（中新社）

▲媒體採訪團來到蘇州。（圖／中新社）

《上海》上海浦東2020年將全力實施「五大倍增行動」

上海市浦東新區第六屆人民代表大會第七次會議5日舉行，會議上指出，為實現區域經濟總量突破2兆元的目標，2020年浦東將全力實施產業能級、項目投資、功能優勢、土地效益、服務效能「五大倍增行動」。（中新社）

《北京》京津冀區域發展指數持續提升

大陸國家統計局近日發佈數據，內容顯示，2018年京津冀區域發展指數為160.13，年提高6.14個點。測算結果顯示，2018年京津冀區域共用發展指數、創新發展指數和綠色發展指數分別為248.27、158.27和146.84，是推動京津冀區域發展指數上升的主要力量。（中新社）

《四川》成都涼山共建農特產品加工貿易園區

成都市人民政府、涼山彞族自治州人民政府日前簽訂合作協議，決定共建成都·大涼山農特產品加工貿易園區，全力將園區打造成為農特產品加工貿易平台、全產業鏈發展重要引擎、人才培養重要基地、大陸國家戰略資源開發重要載體。（中新社）

《黑龍江》哈爾濱寒博會啟幕 300餘家大陸海內外企業紛紛參展

2020寒博會暨首屆哈爾濱冰雪服裝服飾和器材博覽會5日在哈爾濱開幕。在為期3天的冰雪盛宴中，寒博會透過展覽展示、新品發布、品牌推介、時裝走秀等形式，以多層次、全平台理念推廣冰雪經濟，探討哈爾濱冰雪經濟發展之路，推動冰雪產業發展。（中新社）

▼國際冰雪服裝新品展示及時裝秀。（圖／中新社）