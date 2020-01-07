華聞快遞／新疆公佈2019年「成績單」！旅遊人次收入均增四成

▲去新疆旅遊受追捧。（圖／翻攝自中新網）

《新疆》：新疆公佈2019年「成績單」 旅遊人次收入均增四成

新疆維吾爾自治區第十三屆人民代表大會第三次會議6日公佈，新疆2019年接待遊客歷史性突破2億人次、實現旅遊收入超3400億元人民幣，兩項數據增幅均超40%。（中新網）

《重慶》：重慶2019年實現跨境電商進出口結算245億元人民幣

重慶市商務委黨組成員、副主任宋剛表示，「自2016年獲批跨境電商綜合試驗區以來，重慶跨境電商年均增長一直穩居西部前列，2019年1-11月共實現跨境電商進出口及結算245億元人民幣，年增率增長9.1%。」（中新網）

《遼寧》：瀋陽加快向國家中心城市邁進步伐

瀋陽正在加快向國家中心城市邁進步伐，以此帶動遼中南城市群、瀋陽經濟區發展，形成以瀋陽為核心的一小時都市經濟圈建設。（中新網）

《北京》：北京服務業擴大開放示範項目落地233個 外資項目近四成

北京實施新一輪服務業擴大開放綜合試點以來，大陸國務院批復的177項任務已實施152項，實施率85%。同時，北京市聚焦示範項目落地，目前納入試點項目庫的485個項目已落地233個，落地率48%，近四成為外資項目。（中新網）

▲廣西建電商網路直播聚集區。（圖／翻攝自中新網）

《河南》：河南製造業加速邁向中高端

近年來，河南堅定推進產業轉型升級，加強自主創新，發展高端製造、智慧製造，推動經濟由量大轉向質強，形成了農業機械、輸變電設備、礦山機械、起重及物流裝備等特色產業集群，盾構機、特高壓輸變電等產品產量躋身世界前列。資料顯示，河南裝備製造增加值2019年前三季年增率增長16.3%。新興工業大省正在成為河南鮮明的標識。（經濟日報）

《山東》：年輸送量突破6億噸！青島港邁入「智慧時代」

山東港口青島港集團年輸送量突破6億噸慶祝儀式日前在青島前灣港區舉行。這是繼2019年12月13日集裝箱輸送量超越2000萬標準箱後，青島港集團開創的又一個里程碑。（經濟日報）

《北京》：智慧養老產業規模將超4兆元人民幣

2019年智慧健康養老產業發展大會上日前在北京舉辦。近年來，大陸智慧健康養老產業規模持續快速增長。據統計測算，2019年大陸智慧健康養老產業規模近3.2兆元人民幣，近3年複合增長率超過18%，預計到2020年產業規模將突破4兆元人民幣。（人民日報）

《廣西》：廣西建電商網路直播聚集區 搶灘東南亞電商市場

與東盟陸海相連的廣西壯族自治區，正打造以南寧綜保區為核心的中國—東盟跨境電商網路直播聚集區，通過網路直播帶動文旅和商貿產業發展。（中新網）

▼重慶2019年實現跨境電商進出口結算245億元人民幣。（圖／翻攝自中新網）