梁文傑：中共制裁抓共諜的檢察官　「捍衛自由」立委沒一個有表示

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦7日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「頑固台獨分子」清單。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，中共宣布要制裁承辦國安案件、專門抓共諜的檢察官時，立法院正在審國安法，那些「大聲捍衛言論自由」的立委，卻沒有一個人表示意見。

梁文傑提到，中共的目的就是要恫嚇台灣人民、製造寒蟬效應，特別是這一次列了專門承辦國安案件的陳檢察官，「她辦的國安案件、抓的匪諜有躲在藍營裡，也有躲在綠營裡的。」

▼藍營立委舉牌批評「國安法」修正草案箝制言論自由。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，國台辦宣布要把陳檢察官列入時，立法院正在審國安法，他人在委員會裡，很多立委擔心國安法修法會侵害言論自由，中共就正好在這時宣布要制裁承辦國安案件、專門抓共諜的檢察官，但這些「大聲捍衛言論自由」的立委，對此事沒有一個人表示意見，「在我看來就是捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻一句話都沒有。」

梁文傑強調，國家安全需要台灣全民支持，這不分政黨，今天可以制裁抓匪諜的檢察官，明天就可以制裁判匪諜的法官，這是絕對不能容忍的。

梁文傑還說，雖然某些政黨的某些人已經不把捍衛中華民國當成目標了，但是現在中華民國的公職人員就是要捍衛中華民國的存在，不管誰執政都是這樣，未來也將會這樣。

▼高檢署檢察官陳舒怡。（圖／記者劉昌松翻攝）

