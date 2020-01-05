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「選舉可以暫停、國安不可以」蔡英文：保護國家是三軍統帥的責任

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記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選最後倒數6日，總統蔡英文及民進黨黃金周造勢全面展開，5日下午在台南先舉辦「勇敢自信 護台同行」台南永康晚會。台南造勢晚會是民進黨暫停選舉活動三天後的第一場，蔡英文致詞時提到，選舉可以暫停，但國安不可以，因為保護國家是三軍統帥的責任。

蔡英文「勇敢自信 護台同行」台南永康晚會5日下午在台南登場，預計吸引超過10萬支持者同場相挺。包含民進黨副秘書長林飛帆、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、副總統候選人賴清德、總統蔡英文都會到場。

蔡英文致詞時提到最近不幸的黑鷹墜機事件。蔡英文表示，針對這起不幸的事件，第一時間就宣布暫停競選活動，因為要用最大了力量救援，保護國家是三軍統帥的責任，每一個生命都很重要。當天立即前往宜蘭去了解狀況並慰問家屬，這就是總統要做的事情。

蔡英文提到，第二天召開了會議告訴軍方，要確保軍心穩定、民心穩定以及國家安全，裝備保養也要確實，因為選舉可以暫停，但國家安全不能暫停。

蔡英文說，第三天替殉職的沈總長慰問部隊，他沒完成的任務總統替他完成，因為軍心要穩定國家才會安全。東澳的弟兄拜託，把他們的紙條帶回台北賓館獻花的地方，上頭都是對殉職軍官的感謝，「我知道我們部隊有很多不捨，但志氣堅強，請大家放心，我們有一隻不怕挑戰、打不倒的國軍團隊在保護我們。」

▲蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）

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