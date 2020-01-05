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顏擇雅批柯文哲「市政糟糕」：講不出政績就強調自己很會省錢

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▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選進入最後倒數6日，總統、立委及不分區立委戰況同樣激烈。作家顏擇雅5日透過臉書發文酸民眾黨主席柯文哲，「講不出政績，就強調自己很會省錢」。她勸柯粉政黨票不如投廢票，「投廢票可以給政府省錢喔」。

顏擇雅表示，柯文哲日前說，如果民進黨與側翼繼續攻擊他，他就會在最後一秒宣布支持韓國瑜，「憑他這句話，大家就應該把握選戰最後幾天，繼續打柯。」

顏擇雅指出，柯文哲市政糟糕，「看看大巨蛋，看看劍潭站旁邊那個北藝中心，還有內湖的嚴重塞車。他目前市政最可圈可點就是世大運辦得還不錯 。但世大運是陳菊派人去幫他。看他後來怎麼對陳菊惡言惡語。不過開幕典禮維安是他自己要負責，大家記得選手無法進場那個大災難吧？」

顏擇雅批評，柯文哲2014年充分利用太陽花。現在太陽花沒利用價值了，他就把支持服貿的學者放不分區第二位。她提到，柯粉一定都記得柯文哲曾努力要跟郭台銘，王金平結盟，「我們要請柯粉想想，怎麼郭王二人如今都跟柯保持距離？柯粉都是崇拜郭台銘的，我們可以問柯粉，你看人會比郭台銘準嗎？」

「如果無法勸柯粉把票投給綠黨（鄧惠文），那我們一定要勸他投廢票。」顏擇雅酸，柯文哲講不出政績，就強調自己很會省錢，「所以柯粉一定都樂意幫政府省錢。我們要告訴他們，投廢票可以給政府省錢喔，那筆錢叫政黨補助款。」

顏擇雅感嘆，在大家為香港青年被打，被催淚，被跳樓，被裸屍，被浮屍感到難過悲傷之際，柯文哲說他自己是香港抗爭的受害者，「我們所有台灣人的臉都被他丟光了，柯衆黨的票少一票算一票。」

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