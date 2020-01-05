林智堅輔選拚了「1日9行程」　鄭宏輝動物園直播談「與智堅同行」





▲民眾逛動物園看到林智堅市長熱情要求合照。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

選前倒數最後一個超級星期天，新竹市長林智堅當起領頭羊，號召所有民進黨籍市議員總動員，幫立委候選人鄭宏輝催票！一整天九個輔選行程，林智堅親自領軍，一大早就陪同徒步掃街，也利用時間到最近剛開幕，人潮洶湧的動物園及新竹公園開直播、吃日式便當，內政部長徐國勇也陪同前往，搶票陸戰全面啓動。

▲鄭宏輝在動物園開直播，談動物園改造中兩人的通力合作的經驗。

新竹市立動物園開園後第二個週末，依舊排隊人龍不減，新竹隊利用這波人潮打陸戰，號召所議員在園區周遭發放文宣催票，鄭宏輝則與林智堅市長，開直播談動物園改造中兩人的通力合作，林智堅在市府做好建設規劃，鄭宏輝在議會協助預算通過，扮演「與智堅同行」的關鍵角色。

新竹公園與動物園再生計畫也在總統蔡英文支持下，得到內政部營政署經費挹注，徐國勇5日親自到新竹市為鄭宏輝站台，大讚動物園改造，並呼籲新竹鄉親讓2號的鄭宏輝進入國會，讓新竹市整體施政推進更有活力。

林智堅馬不停蹄輔選鄭宏輝，選戰最後六天訴求「不能分票、不能讓國民黨坐收漁翁之利」，他表示，過去鄭宏輝在議會扮演溝通協調的角色，讓竹市多項建設順利進行，相信未來一定是國會的即戰力，跟柯建銘總召一同為新竹市爭取更多建設，呼籲所有過去支持、肯定林智堅及柯建銘的新竹鄉親，他的任期已剩不到三年，大家務必集中選票，新竹建設腳步不能停下來。

鄭宏輝表示，他童年遊動物園時，最喜歡在噴水池前拍照，也曾在園內寫生，這裡是新竹人的重要回憶，這次在所有新竹隊努力之下，看到動物園順利改造完成、迎回眾多人潮，他心裡非常感動，未來他與柯建銘總召、林智堅市長與黨團議員們還有許多建設要攜手完成，懇託市民支持建設新竹的力量，讓他前進國會，繼續擔任林智堅建設新竹的「最佳助攻員」，讓新竹唯一一席的立委成為市長的助力。

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